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Депутат Бессараб дала совет оскорбившему память о Победе Моргенштерну
Общество
Депутат Бессараб дала совет оскорбившему память о Победе Моргенштерну
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 25 октября. Депутат Госдумы Светлана Бессараб не оценила высказывание рэпера Моргенштерна, который оскорбил память о Победе в Великой Отечественной войне, заявив, что праздновать знаменательную дату не нужно. Политик предложила музыканту сосредоточиться на собственных расходах.

Рэпер Моргенштерн привлек внимание Госдумы высказываниями в интервью телеведущей Ксении Собчак. Артист признался, что считает бессмысленными парады Победы и многомиллионные расходы на проведение праздничных мероприятий в День Победы.

Депутат Светлана Бессараб скептически отнеслась к критике со стороны Моргенштерна. Она отметила, что современным звездам следует обращать больше внимания на свои финансы. Бессараб прокомментировала слова рэпера в беседе с изданием «Лента.ру».

«Нашим селебрити стоило бы обратить внимание на собственные траты. Если они так против чрезмерных расходов — пусть не отмечают свои праздники, но не трогают ценности русского народа, — посоветовала Бессараб. — Очень жаль, что наша молодежь и ее кумиры не знают о великих и знаменательных датах, которые были и остаются в российской истории».

Депутат отметила, что могла бы напомнить Моргенштерну — который не знает о других знаменательных для России событиях — о достижениях российских космонавтов и изобретателей, а также рассказать про вакцины, которые спасли множество людей, и искусство. Поэтому Бессараб уверена, что ограниченный взгляд артиста не должен иметь вес для россиян.

Помимо критики Дня Победы Моргенштерн привлекал к себе внимание судебным процессом о пропаганде наркотиков. Рэперу выписали штраф в размере 100 тысяч рублей по решению суда.

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