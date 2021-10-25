Аналитики «Экономики сегодня» заявили об укреплении рубля на фоне дорогой нефти

Рубль бьет рекорды своей «крепости» на фоне дорожающей нефти. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Эксперты заявили, что нефтяные торги, завершившиеся в пятницу, 22 октября, продемонстрировали сперва падение до 84 долларов за баррель, а затем взлет котировок на черное золото до отметки в 86. А уже в понедельник, 25 октября, они достигли своего годового максимума, приблизившись к значениям 2018 года.

«Продолжает поддерживать нефть энергетический кризис, который свирепствует в Европе и Китае, — заметили аналитики. — Также на ее высокую стоимость влияет то, что мировые экономики начали восстанавливаться после пандемии. Кроме того, Саудовская Аравия остается верна своим договоренностям в рамках ОПЕК и не намерена повышать добычу нефти выше оговоренного уровня».

Вместе с тем, продолжили собеседники издания, предаваться особому оптимизму не стоит, поскольку риски, связанные с коронавирусом, все также имеют все шансы обрушить цены на черное золото.

«Но в целом для нефти все складывается достаточно позитивно, поскольку примат спроса над предложением все еще остается актуальным, — отметили эксперты. — Торгуется она теперь в широком диапазоне от 83,5 доллара до 87 долларов за баррель».

ФБА «Экономика сегодня» /

Золото же, по словам аналитиков, 22 октября, в пятницу, «завершилось» небольшим повышением с уровня 1782 доллара за тройскую унцию до отметки в 1792.

«И сегодня, 25 октября, она немного подросла вновь до уровня 1800, — добавили собеседники издания. — Также стабилизирующим для золота фактором выступает тот факт, что инфляция в США останется высокой надолго, а, как известно, вложения в золото являются традиционным способом для инвесторов сохранить свои средства».

Для рубля, по словам экспертов, прошлая пятница выдалась «крайне удачной благодаря стратегически верным решениям ЦБ РФ».

«Национальная валюта укрепилась до 69,90 рубля в пересчете на доллар, что является довольно серьезным достижением для нее, — заметили аналитики. — Причиной этому стало решение ЦБ увеличить процентную ставку сразу же на 75 базисных пунктов. И это, кстати, может быть не предел — как минимум до конца года она может быть повышена вновь. От какого-либо более серьезного роста рубль сдерживает покупка валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила на 15,1 миллиарда рублей в день».

Ранее аналитики ФБА «Экономики сегодня» пообещали стабилизацию рубля за счет наступления налогового периода.