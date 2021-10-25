19FortyFive: неожиданный военный план Москвы может оставить США без авианосцев

Вашингтон, 25 октября. США столкнулись с неожиданной проблемой из-за военного плана Москвы времен холодной войны, которым решили воспользоваться китайские военные, пишет 19FortyFive.

На сегодняшний день американо-китайские отношения переживают беспрецедентный кризис. В таких условиях Пекин заинтересовался наработками Советского Союза по переоборудованию баллистических ракет в противокорабельные. В случае успеха такая концепция вполне может оставить США без авианосцев, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

«В СССР боялись, что американцы могут использовать авианосцы, размещенные на обширной прибрежной периферии Советского Союза, для нанесения ядерного удара», — говорится в публикации.

Пытаясь решить проблему, в Москве предложили использовать для борьбы с авианосцами ракеты, изначально предназначенные для ядерных ударов по крупным городам. Тогда идею поставили под сомнение, так как технологии не позволяли достаточно точно определить расположение цели.

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«Когда самолеты-разведчики и подводные лодки обнаруживают авианосцы, они могут определить их местоположение, но настолько приблизительным образом, что наносить по ним удары баллистическими ракетами бесполезно», — объяснили в 19FortyFive.

На сегодняшний день ситуация изменилась. Системы наведения ракет стали значительно лучше. Поэтому, хотя концепция все еще имеет некоторые недостатки, американским военным стоит начать беспокоиться за свой авианосный флот, констатировали в издании.

Ранее итальянский военный эксперт Паоло Маури оценил необычные учения ВМФ РФ, в ходе которых была протестирована новая тактика. Фрегат «Адмирал Горшков» в ходе маневров наводил береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», которые отрабатывали скрытые удары по военно-морской группировке условного противника.