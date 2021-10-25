Молдавская Energocom заключила контракт с польской PGNiG на пробную поставку газа

Кишинев, 25 октября. Молдавская энергетическая компания Energocom заключила контракт о пробной закупке 1 млн кубометров природного газа у польской PGNiG, сообщает пресс-служба правительства республики.

Таким образом, Молдавия впервые закупила голубое топливо у альтернативного поставщика. Соответствующее решение власти приняли, чтобы оценить возможность импорта сырья от других источников. Данное решение никак не отразится на тарифе для потребителей.

Energocom ранее заключила с «Нафтогазом Украины» соглашение о поставках голубого топлива в случае необходимости. Кишинев обратился к Киеву с просьбой предоставить помощь на фоне энергетического кризиса. Из-за дефицита газа страна была вынуждена объявить режим ЧП.