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Молдавская Energocom заключила контракт с польской PGNiG на пробную поставку газа
Экономика
Молдавская Energocom заключила контракт с польской PGNiG на пробную поставку газа
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 25 октября. Молдавская энергетическая компания Energocom заключила контракт о пробной закупке 1 млн кубометров природного газа у польской PGNiG, сообщает пресс-служба правительства республики.

Таким образом, Молдавия впервые закупила голубое топливо у альтернативного поставщика. Соответствующее решение власти приняли, чтобы оценить возможность импорта сырья от других источников. Данное решение никак не отразится на тарифе для потребителей.

Energocom ранее заключила с «Нафтогазом Украины» соглашение о поставках голубого топлива в случае необходимости. Кишинев обратился к Киеву с просьбой предоставить помощь на фоне энергетического кризиса. Из-за дефицита газа страна была вынуждена объявить режим ЧП.

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Все новости / Экономика / Молдавская Energocom заключила контракт с польской PGNiG на пробную поставку газа
польша молдавия поставки газа pgnig Energocom
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