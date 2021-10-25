Арестович: Украине понадобится 10 лет для создания ракет, способных «достать до Москвы»

Киев, 25 октября. ВСУ лишь через 10 лет получат на вооружение ракетные комплексы отечественного производства, которые смогут «достать до Москвы», заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ранее Арестович заявил, что украинские специалисты работают над новой ракетной программой. По его словам, в будущем Киев сможет заполучить боевые системы, которые могут быть нацелены на Москву. Он уточнил, что речь идет об установках «Гром» и «Гром-2», которые в настоящее время находятся на стадии исследовательских разработок.

«На протяжении 10 лет, при надлежащем финансировании и внимании, которое государство будет уделять, мы можем получить такое оружие. А такое оружие уже способно решать задачи стратегического уровня», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом Арестович отметил, что Украина придерживается политики оборонительного характера и никому не угрожает. По его словам, Киеву нужны новые виды вооружений для «паритета» в отношениях с Россией.

Ранее в Совфеде РФ назвали словоблудием угрозы Киева направить ракеты на Москву. Там считают подобные высказывания попытками привлечь к себе внимание СМИ.