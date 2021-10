ВВС Эфиопии нанесли два авиаудара по объектам боевиков в Тыграе

Аддис-Абеба, 25 октября. Глава по связям с общественностью правительства Эфиопии Легессе Тулу подтвердил информацию о нанесении двух авиаударов по объектам сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Первой целью авиации стал учебный центр радикалов в городе Адуа. Захваченные помещения использовались для пошива формы боевикам НФОТ и тюнинга транспортных средств под военные нужды.

#Ethiopia Bombs a Textile Factory In Adwa



Gov't spokeswoman Selamawit Kassa said an airstrike mission destroyed a facility in the northern town of Adwa used to manufacture "military equipment" as well as military uniforms used by #Tigray combatants.



