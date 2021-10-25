Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 21:51
21:50
Общество
Сын Дональда Трампа пытается нажиться на смерти застреленной Болдуином оператора
21:40
Шоу-бизнес
Наташа стала наша: ФАН собрал топ-10 звездных иностранцев с паспортом РФ
21:39
Шоу-бизнес
Моргенштерн восхитился умением Давы использовать ориентацию ради продвижения карьеры
21:30
Общество
Эдгар Райт и Дени Вильнев хотят снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
21:26
Общество
Волк из «Ну, погоди!» откажется от курения и станет моложе в перезапуске
21:23
Экономика
Аналитики «Экономики сегодня» заявили об укреплении рубля на фоне дорогой нефти
21:22
Общество
Депутат Бессараб дала совет оскорбившему память о Победе Моргенштерну
21:17
Происшествия
Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в Набережных Челнах
21:10
Общество
Кафе и спортзалы Крыма частично опустели на фоне введения новых ограничений из-за COVID-19
21:00
Видео
«Точка на карте». Псков
Все новости

ВВС Эфиопии нанесли два авиаудара по объектам боевиков в Тыграе
Весь мир
ВВС Эфиопии нанесли два авиаудара по объектам боевиков в Тыграе
wikipedia.org  /  Tech. Sgt. Lee Schading / Общественное достояние

Аддис-Абеба, 25 октября. Глава по связям с общественностью правительства Эфиопии Легессе Тулу подтвердил информацию о нанесении двух авиаударов по объектам сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Первой целью авиации стал учебный центр радикалов в городе Адуа. Захваченные помещения использовались для пошива формы боевикам НФОТ и тюнинга транспортных средств под военные нужды.

Также ВВС Эфиопии обстреляли позиции боевиков в Май Цэбри. Вооруженные формирования захватили большую часть штата Тыграй, в связи с чем правительство развернуло недельную антитеррористическую кампанию с применением бомбардировщиков и самолетов поддержки.

Ранее власти опровергли вбросы западных СМИ о нанесении ударов по городу Мекеле. Сотрудники правительственной организации «Проверка фактов о текущих проблемах Эфиопии» сообщили, что национальная авиация атаковала заранее разведанные военные объекты боевиков:

«Несмотря на ложные заявления, авиаудары направлены только на склады производства и технического обслуживания тяжелого вооружения НФОТ. Вот и сегодня утром, вопреки распространяемым фейкам СМИ, пилоты провели точечное бомбометание, снизив оборонный потенциал противника».

 

 

 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / ВВС Эфиопии нанесли два авиаудара по объектам боевиков в Тыграе
африка эфиопия
Комментировать