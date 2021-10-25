ВВС Эфиопии нанесли два авиаудара по объектам боевиков в Тыграе

Аддис-Абеба, 25 октября. Глава по связям с общественностью правительства Эфиопии Легессе Тулу подтвердил информацию о нанесении двух авиаударов по объектам сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).
Первой целью авиации стал учебный центр радикалов в городе Адуа. Захваченные помещения использовались для пошива формы боевикам НФОТ и тюнинга транспортных средств под военные нужды.
#Ethiopia Bombs a Textile Factory In Adwa— Yonas Nigussie (@Yonigussie) October 24, 2021
Gov't spokeswoman Selamawit Kassa said an airstrike mission destroyed a facility in the northern town of Adwa used to manufacture "military equipment" as well as military uniforms used by #Tigray combatants.
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Также ВВС Эфиопии обстреляли позиции боевиков в Май Цэбри. Вооруженные формирования захватили большую часть штата Тыграй, в связи с чем правительство развернуло недельную антитеррористическую кампанию с применением бомбардировщиков и самолетов поддержки.
Ранее власти опровергли вбросы западных СМИ о нанесении ударов по городу Мекеле. Сотрудники правительственной организации «Проверка фактов о текущих проблемах Эфиопии» сообщили, что национальная авиация атаковала заранее разведанные военные объекты боевиков:
«Несмотря на ложные заявления, авиаудары направлены только на склады производства и технического обслуживания тяжелого вооружения НФОТ. Вот и сегодня утром, вопреки распространяемым фейкам СМИ, пилоты провели точечное бомбометание, снизив оборонный потенциал противника».