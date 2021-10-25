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Центробанк Нигерии запустил собственную криптовалюту eNaira
Весь мир
Центробанк Нигерии запустил собственную криптовалюту eNaira
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Абуджа, 25 октября. Центральный банк Нигерии (CBN) сообщил о запуске цифровой валюты eNaira.

«Единица будет работать как кошелек, в котором клиенты смогут хранить существующие средства. Таким образом, eNaira знаменует важный этап в денежной эволюции. CBN стремится к тому, чтобы новая валюта была доступна каждому жителю страны», — рассказал представитель финансового учреждения Годвин Эмефиеле.

Разработкой инновации занималась барбадосская компания Bitt Inc. Интересно, что ранее Центральный банк полностью запретил в стране эксплуатацию криптовалюты. Возможно, таким образом, CBN подготовил рынок ко внедрению собственной денежной единицы.

Электронная валюта получила активное распространение в Нигерии. Однако руководство Центробанка выяснило, что помимо честных предпринимателей, ей также пользуются продавцы краденой нефти и пираты, требующие выкуп исключительно в цифровом эквиваленте.

Подробнее о причинах, подтолкнувших CBN к запрету криптовалюты, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

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