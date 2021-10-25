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Экс-солистка «Демо» Саша Зверева позволила своему сыну превратиться в девочку
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Демо» Саша Зверева позволила своему сыну превратиться в девочку
instagram.com  /  @sashazvereva

Лос-Анджелес, 25 октября. Бывшая вокалистка популярной группы «Демо» Саша Зверева решила последовать примеру голливудской актрисы Анджелины Джоли в воспитании детей.

Звезда воспитывает четверых детей от разных мужчин. От последнего мужа Дэна Уолбрана она родила ребенка в конце прошлого года. Все вместе дети живут в США, где им позволено самим выбирать себе гендерную ориентацию.

Недавние публикации звездной мамы в Instagram искренне удивили поклонников. Шестилетний сын певицы Лев выглядит точно как девочка. Зверева не отрицает, что намеренно не стрижет ребенку волосы, а одежду покупает в стиле унисекс. Мальчика часто на улице путают с девочкой, однако, по мнению родительницы, это позволит ему самостоятельно выбрать свой путь в жизни.

Еще совсем недавно также рассуждала и звезда фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» Анджелина Джоли в вопросах воспитания 15-летней дочери Шайло Джоли-Питт. По слухам, девочка с согласия мамы даже готовилась к гормональной терапии, поскольку считала себя парнем. Однако спустя время дочь актрисы, кажется, передумала.

Недавно в Сети появилась фотография Анджелины Джоли в компании дочерей на премьере супергеройского блокбастера «Вечные» в Риме. Подросток, еще недавно просившая обращаться к ней в мужском роде, вышла на ковровую дорожку в стильном коротком черном платье и ярко-желтых кедах.

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дети джоли демо Зверева
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