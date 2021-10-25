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Лавров пригласил главу МИД Норвегии Хюитфельд посетить Россию
Политика
Лавров пригласил главу МИД Норвегии Хюитфельд посетить Россию
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Тромсе, 25 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил норвежскую коллегу Анникен Хюитфельд посетить Россию.

В понедельник, 25 октября, российский министр прибыл в Норвегию с официальным визитом. Он встретился с Хюитфельд в Тромсе. Вместе они приняли участие в церемонии возложения цветов к монументу советским воинам на кладбище города. Хюитфельд рассказала дипломату, что ее родной дед по линии отца сидел в концлагере вместе с советскими солдатами и хранил об этом память до конца жизни. Лаврова впечатлила эта история.

«Я пригласил госпожу министра в Россию, когда она сочтет это подходящим», — рассказал Лавров журналистам по итогам переговоров.

Ранее норвежское издание Nettavisen назвало приезд Лаврова в Тромсе «визитом русского медведя». В планах российского министра не только посещение официальных мероприятий, но и возрождение двустороннего сотрудничества с Норвегией, которое сейчас можно назвать стабильно плохим, указали журналисты.

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