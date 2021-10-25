Молодежь Эфиопии сняла клип о конфликте в штате Тыграй

Аддис-Абеба, 25 октября. Молодые жители штата Тыграй сняли видеоклип о конфликте в Эфиопии.

Главной декорацией ролика стали танк T-72UA и оперативно-тактический ракетный комплекс М20, захваченные сепаратистами из Силы обороны Тыграя (TDF) у национальной армии Эфиопии (ENDF).

В превью ролика можно услышать мотив из песни известного певца Хачалу Хундесса, убитого 29 июня 2020 года. Остросоциальное творчество артиста стало гимном протестов, начавшихся после его смерти.

Спустя год правоохранительным органам удалось найти человека, застрелившего Хундесса. Следственный комитет также установил личность подельника убийцы, который дал бандиту незарегистрированный пистолет. Генеральная прокуратура Эфиопии потребовала для преступника высшей меры наказания — смертной казни.

Подробнее о влиянии смерти Хачалу Хундесса на политическую жизнь республики можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.