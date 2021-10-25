Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 21:51
21:50
Общество
Сын Дональда Трампа пытается нажиться на смерти застреленной Болдуином оператора
21:40
Шоу-бизнес
Наташа стала наша: ФАН собрал топ-10 звездных иностранцев с паспортом РФ
21:39
Шоу-бизнес
Моргенштерн восхитился умением Давы использовать ориентацию ради продвижения карьеры
21:30
Общество
Эдгар Райт и Дени Вильнев хотят снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
21:26
Общество
Волк из «Ну, погоди!» откажется от курения и станет моложе в перезапуске
21:23
Экономика
Аналитики «Экономики сегодня» заявили об укреплении рубля на фоне дорогой нефти
21:22
Общество
Депутат Бессараб дала совет оскорбившему память о Победе Моргенштерну
21:17
Происшествия
Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в Набережных Челнах
21:10
Общество
Кафе и спортзалы Крыма частично опустели на фоне введения новых ограничений из-за COVID-19
21:00
Видео
«Точка на карте». Псков
Все новости

Молодежь Эфиопии сняла клип о конфликте в штате Тыграй
Весь мир
Молодежь Эфиопии сняла клип о конфликте в штате Тыграй
twitter.com  /  @fanatelevision

Аддис-Абеба, 25 октября. Молодые жители штата Тыграй сняли видеоклип о конфликте в Эфиопии.

Главной декорацией ролика стали танк T-72UA и оперативно-тактический ракетный комплекс М20, захваченные сепаратистами из Силы обороны Тыграя (TDF) у национальной армии Эфиопии (ENDF).

В превью ролика можно услышать мотив из песни известного певца Хачалу Хундесса, убитого 29 июня 2020 года. Остросоциальное творчество артиста стало гимном протестов, начавшихся после его смерти.

Спустя год правоохранительным органам удалось найти человека, застрелившего Хундесса. Следственный комитет также установил личность подельника убийцы, который дал бандиту незарегистрированный пистолет. Генеральная прокуратура Эфиопии потребовала для преступника высшей меры наказания — смертной казни.

Подробнее о влиянии смерти Хачалу Хундесса на политическую жизнь республики можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Молодежь Эфиопии сняла клип о конфликте в штате Тыграй
Федеральное агентство новостей /

 

 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Молодежь Эфиопии сняла клип о конфликте в штате Тыграй
африка эфиопия
Комментировать