Армия Буркина-Фасо очистит восток страны от боевиков

Уагадугу, 25 октября. Вооруженные силы Буркина-Фасо начали антитеррористическую операцию на востоке страны.
В последние несколько недель в республике произошла активизация радикальных формирований. Жители, подвергшиеся нападениям боевиков, раскритиковали национальную армию за бездействие.
Чтобы успокоить волну недовольств, правительство развернуло в восточной части государства дополнительный военный контингент и приступило к розыску преступников.
Солдат разделили на две группы. Задачей первых стал поиск и ликвидация радикалов, другие в это время занялись обезвреживанием самодельных взрывных устройств.
В операции приняли участие все виды войск и жандармерия. Власти призвали жителей оказать содействие силовым структурам и сообщать им имеющуюся информацию о расположении боевиков.
Ранее в провинции Сум погибло пятеро военнослужащих Буркина-Фасо. Бронеавтомобиль с солдатами наехал на мину, усиленную дополнительным зарядом.