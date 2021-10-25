Армия Буркина-Фасо очистит восток страны от боевиков

Уагадугу, 25 октября. Вооруженные силы Буркина-Фасо начали антитеррористическую операцию на востоке страны.

В последние несколько недель в республике произошла активизация радикальных формирований. Жители, подвергшиеся нападениям боевиков, раскритиковали национальную армию за бездействие.

Чтобы успокоить волну недовольств, правительство развернуло в восточной части государства дополнительный военный контингент и приступило к розыску преступников.

Солдат разделили на две группы. Задачей первых стал поиск и ликвидация радикалов, другие в это время занялись обезвреживанием самодельных взрывных устройств.

В операции приняли участие все виды войск и жандармерия. Власти призвали жителей оказать содействие силовым структурам и сообщать им имеющуюся информацию о расположении боевиков.

Ранее в провинции Сум погибло пятеро военнослужащих Буркина-Фасо. Бронеавтомобиль с солдатами наехал на мину, усиленную дополнительным зарядом.