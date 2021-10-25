ФКС верит в возможность создания в России киберспортивной дисциплины

Санкт-Петербург, 25 октября. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудили основные вопросы киберспорта. Вице-президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Георгий Зарубин считает, что вскоре наша страна может создать свою игровую дисциплину.

Представитель федерации отметил, что в будущем российские разработчики смогут выпустить продукт, который составит здоровую конкуренцию крупным мировым играм. По словам Зарубина, РФ может удерживать лидирующий статус не только в спорте, но и на арене перспективных разработок.

«У нас есть мечта создать свою киберспортивную дисциплину, продвинуть ее на международный уровень, чтобы в России был свой качественный аналог Dota-2, созданный российскими разработчиками», — отметил разработчик.

Гость студии напомнил, что сверхпопулярная игра World of Tanks была разработана при совместном участии белорусских и российских программистов. Поэтому Георгий Зарубин уверен, что в России есть все необходимое для создания своей дисциплины. В первую очередь речь идет о талантливых программистах в Петербурге. Северную столицу можно считать одним из ведущих городов по уровню развития IT-индустрии, считает он.

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Ранее вице-президент Федерации компьютерного спорта рассказал об аналоге допинга в киберспорте. Зарубин отметил, что нарушения чаще всего встречаются на соревнованиях регионального уровня, поскольку мировые чемпионаты с огромным призовым фондом жестче проверяют на читерство.