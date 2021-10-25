Британцы выступили против жестокого обращения с прибывшими через Ливию мигрантами

Лондон, 25 октября. Люди прошли маршем от итальянского посольства до британского Министерства внутренних дел, чтобы высказаться против жесткого обращения европейских государств с беженцами, прибывающими через Ливию и другие страны.

Amnesty International призвала к демонстрациям, поскольку Рим поддерживает и финансирует североафриканскую береговую охрану, которая перехватила как минимум полторы тысячи мигрантов.

Хотя правозащитники неоднократно обвиняли сотрудников ведомства в бесчинствах и насилии. В центрах временного содержания, куда сгоняют нелегалов, фиксировали беззаконие и антисанитарию.

«Италия финансирует Ливию. Из тех, кого вернули, можно учесть только 600 человек, потому что в период с января по июнь 2021 года в море погибло около 700 беженцев», — разъяснила координатор международной неправительственной организации Ульрике Шмидт.

По ее словам, никто не входит в маленькие лодки без крайней необходимости. Однако люди решаются на такой шаг, поскольку ищут безопасное место, которым североафриканская страна не является.

Затем протестующие прошли маршем к посольству Мальты, скандируя: «Беженцам здесь рады!». Кроме того, активисты обсудили ситуацию с «Эль-Хиблой 3»: речь идет об обвиненных в терроризме беженцах в возрасте 19, 16 и 15 лет.

Подростков вместе с сотней других мигрантов спасли с тонущей лодки у ливийских берегов в марте 2019 года. Парни объяснили ситуацию и договорились с капитаном нефтяного танкера El Hiblu 1 транспортировать 108 человек в Европу. Топлива не хватило, чтобы добраться до Италии, поэтому людей доставили на островное государство в Средиземном море.

Однако, когда судно приблизилось к водам Мальты, капитан сообщил правительству, что не контролирует танкер. Власти обвинили подростков в терроризме и пригрозили пожизненным заключением.

«Мы требуем свободы и справедливости для Эль-Хиблу 3. Обвинения являются несправедливыми и произвольными», — подчеркнули протестующие.

Ранее береговая охрана Ливии заявляла о недостаточной помощи Европейского союза для проведения операций по борьбе с нелегальной миграцией.