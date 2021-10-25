Лавров и глава МИД Норвегии возложили венки в память о советских солдатах в Тромсе

Тромсе, 25 октября. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Норвегию с официальным визитом 25 октября.

Вместе с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд они приняли участие в церемонии возложения цветов к монументу советским воинам на кладбище города Тромсе в память о погибших в Норвегии в годы Второй мировой войны.

«Мой родной дед со стороны отца, он сидел в концлагере вместе со многими советскими солдатами, и до конца жизни хранил об этом память», — поделилась Хюитфельд в ходе переговоров с Лавровым.

Норвежский дипломат добавила, что многие норвежцы хранят память о Второй мировой войне, а у нее осталась хранившаяся у деда шкатулка, ставшая настоящей семейной реликвией. Дед до конца жизни цитировал русские стихи, рассказала Анникен Хюитфельд.

Ранее норвежское издание Nettavisen назвало приезд Лаврова в Тромсе «визитом русского медведя». Как отмечают журналисты, сам факт его приезда — это сигнал, что россияне заинтересованы в хороших и понятных отношениях с Норвегией.