Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 21:50
21:50
Общество
Сын Дональда Трампа пытается нажиться на смерти застреленной Болдуином оператора
21:40
Шоу-бизнес
Наташа стала наша: ФАН собрал топ-10 звездных иностранцев с паспортом РФ
21:39
Шоу-бизнес
Моргенштерн восхитился умением Давы использовать ориентацию ради продвижения карьеры
21:30
Общество
Эдгар Райт и Дени Вильнев хотят снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
21:26
Общество
Волк из «Ну, погоди!» откажется от курения и станет моложе в перезапуске
21:23
Экономика
Аналитики «Экономики сегодня» заявили об укреплении рубля на фоне дорогой нефти
21:22
Общество
Депутат Бессараб дала совет оскорбившему память о Победе Моргенштерну
21:17
Происшествия
Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в Набережных Челнах
21:10
Общество
Кафе и спортзалы Крыма частично опустели на фоне введения новых ограничений из-за COVID-19
21:00
Видео
«Точка на карте». Псков
Все новости

Лавров и глава МИД Норвегии возложили венки в память о советских солдатах в Тромсе
Политика
Лавров и глава МИД Норвегии возложили венки в память о советских солдатах в Тромсе
flickr.com  /  МИД России

Тромсе, 25 октября. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Норвегию с официальным визитом 25 октября.

Вместе с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд они приняли участие в церемонии возложения цветов к монументу советским воинам на кладбище города Тромсе в память о погибших в Норвегии в годы Второй мировой войны.

«Мой родной дед со стороны отца, он сидел в концлагере вместе со многими советскими солдатами, и до конца жизни хранил об этом память», — поделилась Хюитфельд в ходе переговоров с Лавровым.

Норвежский дипломат добавила, что многие норвежцы хранят память о Второй мировой войне, а у нее осталась хранившаяся у деда шкатулка, ставшая настоящей семейной реликвией. Дед до конца жизни цитировал русские стихи, рассказала Анникен Хюитфельд.

Ранее норвежское издание Nettavisen назвало приезд Лаврова в Тромсе «визитом русского медведя». Как отмечают журналисты, сам факт его приезда — это сигнал, что россияне заинтересованы в хороших и понятных отношениях с Норвегией.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров и глава МИД Норвегии возложили венки в память о советских солдатах в Тромсе
норвегия лавров мид рф
Комментировать