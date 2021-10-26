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Политик Онищенко привел пример правильного вмешательства человека в природу
Общество
Политик Онищенко привел пример правильного вмешательства человека в природу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Именно после предложения Советского Союза Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в 1958 году приняла программу глобальной ликвидации натуральной оспы. Об этом в беседе с ФАН напомнил вице-президент Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

Недавно ряд исследователей обратились к национальным лидерам с предостережением, что изменение климата представляет для человечества более серьезную угрозу, чем COVID-19.

«Все медицинские организации видят эту проблему не первое десятилетие. Изменения в климате есть. За почти 20 миллионов лет эволюции человека люди потребили примерно 200 миллионов тонн кислорода. За последние 50 лет человечество сожгло еще столько же», — сказал политик.

Геннадий Онищенко также отметил, что тема беспокойства ученых и так хорошо известна в мире. Между тем есть немало проблем, которые также требуют внимания. В этой связи он привел конкретный пример полезной инициативы.

«В 1957 году Советский Союз предложил ВОЗ ликвидировать натуральную оспу. Ежегодно от нее умирали миллионы людей в мире. В 1980 году мы ее устранили. Это была ликвидация целой биологической жизни, которая еще с библейских времен была самой страшной болезнью для человечества, жестким регулятором численности населения», — напомнил собеседник ФАН.

Политик Онищенко привел пример правильного вмешательства человека в природу
pxhere.com /

В завершение он подчеркнул, насколько значимый результат для мира дала та работа.

«Это вмешательство человека будет похлеще, чем потерянный кислород за последние десятилетия. За XX век мы, благодаря вакцинации, и в России, и в других странах получили дополнительно 20 лет жизни. За счет ликвидации одной инфекции», — подытожил вице-президент РАО.

Ранее аналитики ЦРУ предположили, что не позднее 2040 года в мире начнутся крупномасштабные вооруженные конфликты из-за изменений климата. По их мнению, одним из видов оружия в таких противостояниях станут геоинженерные технологии вроде засух и наводнений.

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