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Лавров предложил Осло провести встречу между министрами обороны России и Норвегии

  /   Обновлено: 25 октября 2021 20:36
Политика
Лавров предложил Осло провести встречу между министрами обороны России и Норвегии
Пресс-служба МИД РФ

Осло, 25 октября. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил Осло провести встречу между министрами обороны России и Норвегии.

Российский дипломат прибыл в Норвегию 25 октября с рабочим визитом, где провел переговоры со своей коллегой Анникен Хюитфельдт.

«Мы сегодня подняли вопрос продолжения консультаций между нашими министерствами обороны и МИД», — отметил Лавров.

Министр иностранных дел РФ также пригласил Хюитфельдт посетить с официальным визитом Россию в любое подходящее для нее время.

В свою очередь норвежская дипломат подчеркнула, что Осло является надежным соседом, который всегда сообщает о своей позиции. По словам Хюитфельдт, Норвегия готова обсуждать с Россией некоторые важные политические вопросы, особенно такие, как безопасность и права человека.

Ранее Лавров заявил, что отношения между Россией и Североатлантическим альянсом не являются катастрофическими, поскольку их попросту нет. В данный момент НАТО не является другом Москве, так как сами избрали такой курс, констатировал министр.

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россия норвегия лавров
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