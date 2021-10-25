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Лавров: НАТО сама взяла курс на недружественные отношения с Россией
Армия
Лавров: НАТО сама взяла курс на недружественные отношения с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 октября. Отношения между Россией и Североатлантическим альянсом не являются катастрофическими, поскольку их попросту нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

С таким заявлением он выступил по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что НАТО не является другом России, поскольку такой курс избрали сами представители западного военного блока.

«Они назвали Россию и Китай угрозой НАТО. Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Альянс воспринимает Россию как своего противника, передает RT.

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