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Лавров назвал фантазией заявление главы минобороны Германии о ядерном сдерживании России

  /   Обновлено: 25 октября 2021 20:30
Политика
Лавров назвал фантазией заявление главы минобороны Германии о ядерном сдерживании России
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 25 октября. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости ядерного «сдерживания» России являются обычными фантазиями.

На пресс-конференции по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт руководитель МИД РФ отметил, что Североатлантический альянс сосредоточен на «сдерживании» России.

«Воображение НАТО простирается в направлении «сдерживания» России, подготовки к атакам на Россию, как сказала эта госпожа, как ее там зовут, Крамп, что-то там (Крамп-Карренбауэр – Прим. ред.), в Германии, что мы должны быть готовы пригрозить России ядерным оружием — это все фантазии. Пусть ей это доставляет удовольствие, удовлетворяет ее фанатов», — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ вызвало военного атташе Германии и вручило ему ноту в связи со словами Крамп-Карренбауэр. Несколько дней назад она заявила, что НАТО должна продемонстрировать России готовность применить против нее ядерное оружие.

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Все новости / Политика / Лавров назвал фантазией заявление главы минобороны Германии о ядерном сдерживании России
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