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Президент Турции пропустит конференцию по Ливии в Париже
Весь мир
Президент Турции пропустит конференцию по Ливии в Париже
tccb.gov.tr  /  T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Рим, 25 октября. Итальянское информационное агентство Nova назвало маловероятным посещение президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом международного саммита по Ливии, который пройдет во Франции 12 ноября.

Ссылаясь на североафриканские источники, издание сообщило, что лидер страны не хочет присутствовать, поскольку «пока неясно, в чем будет польза от конференции». Примечательно, что участники мероприятия собрались обсудить как обеспечение своевременного проведения выборов, запланированных на 24 декабря, так и вывод иностранных сил и наемников.

Однако Анкара оставляет войска в Ливии, поскольку считает военное присутствие в североафриканской стране законным и в подтверждение ссылается на меморандум о взаимопонимании, который подписали с расформированным триполитанским Правительством национального согласия.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Турции убрать сирийских наемников, мешающих урегулированию кризиса. Аналогично высказывался и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который поприветствовал план Совместного военного комитета «5+5» по сбалансированному и последовательному выводу наемников и иностранных войск из Ливии.

Ранее Министерство обороны Турции заявило, что планирует продолжить «сотрудничество» с Триполи, потому что ведомство не считает отправленные силы иностранным контингентом.

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