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Павла Чухрая единогласно выбрали председателем Оскаровского комитета в России
Общество
Павла Чухрая единогласно выбрали председателем Оскаровского комитета в России
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova/Global Look Press

Москва, 25 октября. Известный российский режиссер Павел Чухрай официально избран председателем Российского Оскаровского комитета. Решение членов комиссии было единогласным.

Кандидатуру режиссера фильма «Вор» утвердили на заседании 25 октября. Ни у кого не возникало сомнений в правильности выбора. На посту Чухрай сменил покойного кинематографиста Владимира Меньшова, который ушел из жизни 5 июля 2021 года.

«Павла Чухрая выбрали большинством голосов», — отметил собеседник ТАСС.

В этом году номинант на премию Оскар в 1998 году отметил юбилей. С 75-летием режиссера поздравил президент России Владимир Путин с помощью телеграммы, опубликованной на официальном сайте Кремля. В послании отмечается, что Павел Чухрай снискал всенародную любовь благодаря чуткости и неординарному таланту.

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