Павла Чухрая единогласно выбрали председателем Оскаровского комитета в России

Москва, 25 октября. Известный российский режиссер Павел Чухрай официально избран председателем Российского Оскаровского комитета. Решение членов комиссии было единогласным.

Кандидатуру режиссера фильма «Вор» утвердили на заседании 25 октября. Ни у кого не возникало сомнений в правильности выбора. На посту Чухрай сменил покойного кинематографиста Владимира Меньшова, который ушел из жизни 5 июля 2021 года.

«Павла Чухрая выбрали большинством голосов», — отметил собеседник ТАСС.

В этом году номинант на премию Оскар в 1998 году отметил юбилей. С 75-летием режиссера поздравил президент России Владимир Путин с помощью телеграммы, опубликованной на официальном сайте Кремля. В послании отмечается, что Павел Чухрай снискал всенародную любовь благодаря чуткости и неординарному таланту.