Представитель ФКС Зарубин рассказал об аналоге допинга у киберспортсменов

Санкт-Петербург, 25 октября. Заместитель главы Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Георгий Зарубин рассказал об организации крупных соревнований в мире киберспорта. Гость пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» объяснил, как работает аналог допинга у геймеров.

Киберспорт является неотъемлемой частью современного мира. Доказательством тому стала громкая победа на мировом чемпионате российских киберспортсменов из команды Team Spirit, которых поздравил президент России Владимир Путин.

Гость пресс-центра отметил, что постоянная практика в игре требует немалых вложений. В среднем рабочее место профессионала высокого уровня может стоить от 300 тысяч рублей минимум. Для менее титулованных киберспортсменов обустройство обойдется в среднем в 200 тысяч рублей. Поэтому, отметил представитель ФКС, так важно развитие залов и площадок для тренировок, чтобы в стране было возможно воспитывать достойных участников мировых первенств.

Зарубин рассказал, что дома за компьютером каждый игрок может заниматься на чем угодно, однако на чемпионатах высшего уровня для каждого создают равные условия.

«Чтобы были равные турнирные условия всех игроков сажают за одинаковые компьютеры с полностью идентичными характеристиками, с идентичной скоростью интернета и отдачей. Но у ребят свои мышки и клавиатура – те, к которым они привыкли. Они все проходят проверку на античит — своего рода допинг киберспортивный», — рассказал гость пресс-центра.

На мировых уровнях подобные попытки обмануть систему никогда не проходят, а вот на региональных уровнях — встречаются периодически. По словам Зарубина, некоторые игроки приносят с собой флешку, чтобы автоматизировать действия своего персонажа. В основном это актуально в шутингах.

Ранее в «Патриоте» рассказали о развитии киберспорта в школах и высших учебных заведениях. Зарубин объяснил, как игры влияют на процесс социализации молодых людей.