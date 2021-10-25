Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 21:50
21:40
Шоу-бизнес
Наташа стала наша: ФАН собрал топ-10 звездных иностранцев с паспортом РФ
21:39
Шоу-бизнес
Моргенштерн восхитился умением Давы использовать ориентацию ради продвижения карьеры
21:30
Общество
Эдгар Райт и Дени Вильнев хотят снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
21:26
Общество
Волк из «Ну, погоди!» откажется от курения и станет моложе в перезапуске
21:23
Экономика
Аналитики «Экономики сегодня» заявили об укреплении рубля на фоне дорогой нефти
21:22
Общество
Депутат Бессараб дала совет оскорбившему память о Победе Моргенштерну
21:17
Происшествия
Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в Набережных Челнах
21:10
Общество
Кафе и спортзалы Крыма частично опустели на фоне введения новых ограничений из-за COVID-19
21:00
Видео
«Точка на карте». Псков
20:59
Армия
19FortyFive: неожиданный военный план Москвы может оставить США без авианосцев
Все новости

Представитель ФКС Зарубин рассказал об аналоге допинга у киберспортсменов

  /   Обновлено: 25 октября 2021 20:57
Общество
Представитель ФКС Зарубин рассказал об аналоге допинга у киберспортсменов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 октября. Заместитель главы Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Георгий Зарубин рассказал об организации крупных соревнований в мире киберспорта. Гость пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» объяснил, как работает аналог допинга у геймеров.

Киберспорт является неотъемлемой частью современного мира. Доказательством тому стала громкая победа на мировом чемпионате российских киберспортсменов из команды Team Spirit, которых поздравил президент России Владимир Путин.

Гость пресс-центра отметил, что постоянная практика в игре требует немалых вложений. В среднем рабочее место профессионала высокого уровня может стоить от 300 тысяч рублей минимум. Для менее титулованных киберспортсменов обустройство обойдется в среднем в 200 тысяч рублей. Поэтому, отметил представитель ФКС, так важно развитие залов и площадок для тренировок, чтобы в стране было возможно воспитывать достойных участников мировых первенств.

Зарубин рассказал, что дома за компьютером каждый игрок может заниматься на чем угодно, однако на чемпионатах высшего уровня для каждого создают равные условия.

«Чтобы были равные турнирные условия всех игроков сажают за одинаковые компьютеры с полностью идентичными характеристиками, с идентичной скоростью интернета и отдачей. Но у ребят свои мышки и клавиатура – те, к которым они привыкли. Они все проходят проверку на античит — своего рода допинг киберспортивный», — рассказал гость пресс-центра.

На мировых уровнях подобные попытки обмануть систему никогда не проходят, а вот на региональных уровнях — встречаются периодически. По словам Зарубина, некоторые игроки приносят с собой флешку, чтобы автоматизировать действия своего персонажа. В основном это актуально в шутингах.

Ранее в «Патриоте» рассказали о развитии киберспорта в школах и высших учебных заведениях. Зарубин объяснил, как игры влияют на процесс социализации молодых людей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Представитель ФКС Зарубин рассказал об аналоге допинга у киберспортсменов
патриот киберспорт dota 2 фкс
Комментировать