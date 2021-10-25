Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 21:49
21:40
Шоу-бизнес
Наташа стала наша: ФАН собрал топ-10 звездных иностранцев с паспортом РФ
21:39
Шоу-бизнес
Моргенштерн восхитился умением Давы использовать ориентацию ради продвижения карьеры
21:30
Общество
Эдгар Райт и Дени Вильнев хотят снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
21:26
Общество
Волк из «Ну, погоди!» откажется от курения и станет моложе в перезапуске
21:23
Экономика
Аналитики «Экономики сегодня» заявили об укреплении рубля на фоне дорогой нефти
21:22
Общество
Депутат Бессараб дала совет оскорбившему память о Победе Моргенштерну
21:17
Происшествия
Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в Набережных Челнах
21:10
Общество
Кафе и спортзалы Крыма частично опустели на фоне введения новых ограничений из-за COVID-19
21:00
Видео
«Точка на карте». Псков
20:59
Армия
19FortyFive: неожиданный военный план Москвы может оставить США без авианосцев
Все новости

МИД РФ заявил о незаинтересованности Германии в серьезном диалоге с Москвой
1
Политика
МИД РФ заявил о незаинтересованности Германии в серьезном диалоге с Москвой
Global Look Press  /  Christophe Gateau/dpa

Москва, 25 октября. Высказывания главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на тему ядерного сдерживания России показали незаинтересованность в серьезном диалоге Берлина с Москвой по деэскалации, заявили в МИД РФ.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должна показать готовность использовать против России свои вооруженные силы. В МИД РФ такое высказывание раскритиковали и выразили надежду, что в Германии появятся разумные руководители, которые смогут удержать министра обороны от «опрометчивого желания испытать надежность вооруженных сил России».

«Шаги и заявления НАТО дополнительно убеждают нас в верности принятых недавно решений в отношении Альянса. Невозможно вести диалог с теми, кто готов только к конфронтации», — говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в Москве был вызван в главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ после высказываний Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России. Немецкому представителю вручили ноту протеста.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД РФ заявил о незаинтересованности Германии в серьезном диалоге с Москвой
россия германия крамп-карренбауэр
1 комментарий