МИД РФ заявил о незаинтересованности Германии в серьезном диалоге с Москвой

Москва, 25 октября. Высказывания главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на тему ядерного сдерживания России показали незаинтересованность в серьезном диалоге Берлина с Москвой по деэскалации, заявили в МИД РФ.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должна показать готовность использовать против России свои вооруженные силы. В МИД РФ такое высказывание раскритиковали и выразили надежду, что в Германии появятся разумные руководители, которые смогут удержать министра обороны от «опрометчивого желания испытать надежность вооруженных сил России».

«Шаги и заявления НАТО дополнительно убеждают нас в верности принятых недавно решений в отношении Альянса. Невозможно вести диалог с теми, кто готов только к конфронтации», — говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в Москве был вызван в главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ после высказываний Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России. Немецкому представителю вручили ноту протеста.