Сенатор Джабаров отреагировал на угрозы Киева направить британские ракеты на Москву

Москва, 25 октября. Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал обычным словоблудием заявление внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев направит на Москву полученные от Британии ракеты.

В интервью телеканалу «Звезда» Джабаров объяснил, зачем в Киеве угрожают нацелить ракеты на Москву. По его словам, сам Арестович не имеет никакого отношения к реализации украинской ракетной программы. Он отметил, что политик просто решил устроить самопиар с помощью подобных заявлений.

«Да это просто словоблудие. Лишь бы привлечь внимание прессы, попиариться, не более того. У него никаких оснований нет, никто не согласовывает с ним такие вопросы, он даже не участвует в их обсуждении», — заявил сенатор.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

По словам Джабарова, внештатный советник главы Офиса президента Украины не отвечает за свои слова, которыми он при этом подталкивает Киев и Москву к военному противостоянию. Он подчеркнул, что подобные поступки совершаются не от большого ума.

«Зачем он доводит дело до ситуации, он завтра побежит на Запад прятаться, а украинский народ будет расхлебывать вот эти глупости, которые придумывает нынешнее украинское руководство», — сказал Джабаров.

Ранее в Госдуме заявили, что воинствующие заявления украинских политиков о планах направить на Москву ракеты ведут к эскалации напряжения. На это высказывание также отреагировал представитель России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов. Он отметил, что российская сторона серьезно относится к вопросу поставок британского оружия на Украину, передает RT.