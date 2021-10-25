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Сенатор Джабаров отреагировал на угрозы Киева направить британские ракеты на Москву
Армия
Сенатор Джабаров отреагировал на угрозы Киева направить британские ракеты на Москву
Пресс-служба Совета Федерации

Москва, 25 октября. Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал обычным словоблудием заявление внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев направит на Москву полученные от Британии ракеты.

В интервью телеканалу «Звезда» Джабаров объяснил, зачем в Киеве угрожают нацелить ракеты на Москву. По его словам, сам Арестович не имеет никакого отношения к реализации украинской ракетной программы. Он отметил, что политик просто решил устроить самопиар с помощью подобных заявлений.

«Да это просто словоблудие. Лишь бы привлечь внимание прессы, попиариться, не более того. У него никаких оснований нет, никто не согласовывает с ним такие вопросы, он даже не участвует в их обсуждении», — заявил сенатор.

Сенатор Джабаров отреагировал на угрозы Киева направить британские ракеты на Москву
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

По словам Джабарова, внештатный советник главы Офиса президента Украины не отвечает за свои слова, которыми он при этом подталкивает Киев и Москву к военному противостоянию. Он подчеркнул, что подобные поступки совершаются не от большого ума.

«Зачем он доводит дело до ситуации, он завтра побежит на Запад прятаться, а украинский народ будет расхлебывать вот эти глупости, которые придумывает нынешнее украинское руководство», — сказал Джабаров.

Ранее в Госдуме заявили, что воинствующие заявления украинских политиков о планах направить на Москву ракеты ведут к эскалации напряжения. На это высказывание также отреагировал представитель России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов. Он отметил, что российская сторона серьезно относится к вопросу поставок британского оружия на Украину, передает RT.

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