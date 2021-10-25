РЖД запустила поезд по «Серебряному маршруту» из древнерусских городов

Москва, 25 октября. Новый туристический поезд, запущенный РЖД по «Серебряному маршруту», позволит россиянам побывать в небольших древнерусских городах. Поездка рассчитана два дня, а отправляться состав будет каждые выходные с Ленинградского вокзала в Москве.

Новый маршрут связал между собой Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Железнодорожный тур рассчитан на поездку в выходные дни, субботу и воскресенье. За два дня в пути пассажиры смогут посетить города, путешествуя на комфортабельном поезде. Вагоны состава оснастили системой специальной очисткой воздуха и воды, а также проработали меры профилактики коронавирусной инфекции, что крайне важно в условиях пандемии.

Поезд будет отправляться из Москвы каждую пятницу, а возвращаться обратно поздним вечером в воскресенье. Благодаря грамотному расписанию путешественники смогут за два дня увидеть достопримечательности и познакомиться с памятниками древнерусского зодчества.

РЖД ранее сообщила о планах запустить несколько дополнительных поездов в Санкт-Петербург и Нижний Новгород в ноябре. В общей сложности на маршрут выйдет 160 дополнительных составов.