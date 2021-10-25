Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 21:49
21:40
Шоу-бизнес
Наташа стала наша: ФАН собрал топ-10 звездных иностранцев с паспортом РФ
21:39
Шоу-бизнес
Моргенштерн восхитился умением Давы использовать ориентацию ради продвижения карьеры
21:30
Общество
Эдгар Райт и Дени Вильнев хотят снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
21:26
Общество
Волк из «Ну, погоди!» откажется от курения и станет моложе в перезапуске
21:23
Экономика
Аналитики «Экономики сегодня» заявили об укреплении рубля на фоне дорогой нефти
21:22
Общество
Депутат Бессараб дала совет оскорбившему память о Победе Моргенштерну
21:17
Происшествия
Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в Набережных Челнах
21:10
Общество
Кафе и спортзалы Крыма частично опустели на фоне введения новых ограничений из-за COVID-19
21:00
Видео
«Точка на карте». Псков
20:59
Армия
19FortyFive: неожиданный военный план Москвы может оставить США без авианосцев
Все новости

РЖД запустила поезд по «Серебряному маршруту» из древнерусских городов
Общество
РЖД запустила поезд по «Серебряному маршруту» из древнерусских городов
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Москва, 25 октября. Новый туристический поезд, запущенный РЖД по «Серебряному маршруту», позволит россиянам побывать в небольших древнерусских городах. Поездка рассчитана два дня, а отправляться состав будет каждые выходные с Ленинградского вокзала в Москве.

Новый маршрут связал между собой Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Железнодорожный тур рассчитан на поездку в выходные дни, субботу и воскресенье. За два дня в пути пассажиры смогут посетить города, путешествуя на комфортабельном поезде. Вагоны состава оснастили системой специальной очисткой воздуха и воды, а также проработали меры профилактики коронавирусной инфекции, что крайне важно в условиях пандемии.

Поезд будет отправляться из Москвы каждую пятницу, а возвращаться обратно поздним вечером в воскресенье. Благодаря грамотному расписанию путешественники смогут за два дня увидеть достопримечательности и познакомиться с памятниками древнерусского зодчества.

РЖД ранее сообщила о планах запустить несколько дополнительных поездов в Санкт-Петербург и Нижний Новгород в ноябре. В общей сложности на маршрут выйдет 160 дополнительных составов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / РЖД запустила поезд по «Серебряному маршруту» из древнерусских городов
ржд туристический поезд серебряный мрашрут
Комментировать