"Наташа стала наша": ФАН собрал топ-10 звездных иностранцев с паспортом РФ

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро и ее 9-летний сын получили гражданство России. Указ об этом 25 октября подписал президент страны Владимир Путин. В связи с этим событием ФАН собрал топ-10 звездных иностранцев с российским паспортом.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Фабио Мастранджело

Global Look Press / Alexey Sukhorukov/ZUMAPRESS.com

Пианист и дирижер Фабио Мастранджело впервые побывал в России в 2000 году. Влюбился в страну, оценил красоту русских женщин, а в 2011 — получил гражданство РФ.

Ан Хен Су (Виктор Ан)

ТАСС / David J. Phillip / AP

Конькобежца из Южной Кореи из-за травмы исключили из национальной олимпийской сборной в 2010 году. Тогда Ан ради спортивной карьеры и зимней Олимпиады в Сочи решил стать россиянином. И вместе с паспортом получил новое имя — Виктор Ан. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Ан завоевал сразу три золотые медали. В результате удостоился звания самого титулованного спортсмена шорт-трека.

Жерар Депардье

ФБА «Экономика сегодня» / Александр Фокин

Французскому актеру Жерару Депардье вручили паспорт Российской Федерации в начале 2013 года. Ходят слухи, что вместе с гражданством Депардье заполучил квартиры в Грозном и Саранске.

Теодор Курентзис

wikipedia.org / Дмитрий Дубинский

У греческого музыканта и дирижера Теодора Курентзиса отношения с нашей страной начались еще в 1994 году, когда он приехал сюда учиться. Но официальное гражданство получил лишь в 2014 году.

Рой Джонс-младший

wikipedia.org / Fedyanin Nikita

Американский боксер Рой Джонс-младший, известный в том числе и своей ролью в фильме «Матрица. Перезагрузка», где сыграл капитана Балларда, часто заявлял, что любит российское общество так же, как оно его. Именно эти взаимные чувства способствовали тому, что в 2015 году боксеру вручили паспорт гражданина России.

Стивен Сигал

politexpert.net / Аврора Зорина

Американский актер и продюсер Стивен Сигал стал гражданином России в ноябре 2016 года. Как и в случае с Депардье указ о присвоении гражданства подписал лично президент Владимир Путин. До получения паспорта РФ Сигал много раз озвучивал свои симпатии в отношении нашей страны и президента.

Марио Фернандес

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Бразильский футболист Марио Фернандес официально стал нашим в 2016 году. До этого целых четыре года спортсмен жил в Москве и пытался собирать полный пакет документов, которые необходимы для получения гражданства и паспорта РФ.

Шейн Перкинс

Global Look Press / Wang Jianhua/Xinhua

Австралийский велогонщик, чемпион мира по велоспорту и бронзовый призер Олимпиады 2012 года Шейн Паркинс впервые о желании стать гражданином России написал на своей странице в Facebook в начале 2017 года. Спустя полгода мечта стала реальностью, в августе ему предоставили российское гражданство.

Джефф Монсон

Федеральное агентство новостей /

Боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон стал россиянином в мае 2018 года. И после получения паспорта заявил на весь мир в видеобращении, что безмерно счастлив, что теперь стал гражданином РФ.