В квартире в Набережных Челнах, где произошел взрыв, проживал одинокий пенсионер

Очевидцы рассказали, что после взрыва в жилом доме, который прогремел на четвертом этаже, во все стороны полетели камни и образовалось облако пыли.

Жительница соседнего дома Елена Кораблева сообщила, что, услышав взрыв, сразу прибежала на место трагедии, чтобы оказать помощь пострадавшим и предложить им разместиться у себя. Но когда она прибыла, у дома уже трудились спасатели.

«Большие камни сюда на остановку полетели, стекла, разбило машины здесь, а основная взрывная волна все-таки в ту сторону была», — рассказывает Елена.

По словам Елены, службы спасения сработали очень оперативно и в течение первых минут уже были на месте. Лично хозяина квартиры женщина не знала, но по словам соседей, там жил одинокий пенсионер.

«Кто его знает. Пожилой человек, одинокий, бесконтрольный. Кто его знает, что было. Он не вел асоциальный образ жизни», — сообщила Елена Анатольевна.

Жительница Набережных Челнов Гульназ Шарипова проезжала мимо многоквартирного дома как раз в момент взрыва. Девушка рассказала, что если бы ЧП произошло чуть раньше, то она могла бы получить повреждения.

«Проехала на своем автомобиле это место, и буквально через пару секунд прогремел взрыв. Сам момент я не видела, только сильный дым после. Убедившись, что машина цела и из-за боязни второго взрыва, я уехала. Ребенок в машине испугался. А к месту происшествия в целях безопасности я не подошла», — рассказала Гульназ корреспонденту ФАН.

Сейчас идет расчистка завалов. Сообщается по меньшей мере о трех жителях дома, которых уже удалось извлечь из-под обломков и отправить в ближайшую больницу. Всего спасатели эвакуировали 32 человека. Данных о погибших нет.