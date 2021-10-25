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Госдеп США посоветовал России поставлять газ в Европу через Украину

  /   Обновлено: 25 октября 2021 19:57
Экономика
Госдеп США посоветовал России поставлять газ в Европу через Украину
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 25 октября. Старший советник Госдепартамента США по энергобезопасности Эймос Хокстин рекомендовал России поставлять голубое топливо в Европу через уже существующие маршруты, в том числе Украину, а не дожидаться ввода «Северного потока — 2».

В ходе онлайн-брифинга для иностранных журналистов американский чиновник отметил, что РФ может нарастить экспорт, причем это следует сделать как можно быстрее. Он добавил, что Москва является единственным поставщиком, который способен помочь Евросоюзу в борьбе с энергокризисом.

Советник госсекретаря также уверен, что мир одновременно сталкивается с климатическим и энергетическим кризисом. Все это провоцирует нестабильность котировок на европейском рынке.

«И это должно нас убедить, что на самом деле нам надо прилагать усилия к ускорению энергетического перехода», — добавил Хокстин.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Киев предлагает Евросоюзу дополнительные мощности по транспортировке 55 млн кубометров газа из РФ в ЕС по украинской ГТС. Президент страны Владимир Зеленский также обращался к европейским коллегам с просьбой оказать поддержку в достижении энергонезависимости.

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