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Эрдоган: дипломатический кризис с послами разрешен на фоне невмешательства в дела Турции
Политика
Эрдоган: дипломатический кризис с послами разрешен на фоне невмешательства в дела Турции
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Анкара, 25 октября. Турция рассчитывает, что послы десяти государств, которых хотели объявить персонами нон грата, теперь будут осторожны в своих заявлениях, рассказал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Помимо этого, турецкий лидер сообщил, что дипломатический кризис с объявлением десяти послов персонами нон грата разрешен после слов дипмиссий о невмешательстве в дела страны.

«Никто не сможет оставаться в Турции, если эта персона не будет проявлять уважение к нашей стране. Их новое заявление показывает, что они сделали шаг назад. Теперь они будут осторожнее в заявлениях», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее глава Турции заявил, что нынешняя структура Организации Объединенных Наций не имеет перспектив. По его словам, мусульманские государства не имеют достаточных прав в ООН. Политик уверен в необходимости изменений.

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