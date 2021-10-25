Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 21:49
21:40
Шоу-бизнес
Наташа стала наша: ФАН собрал топ-10 звездных иностранцев с паспортом РФ
21:39
Шоу-бизнес
Моргенштерн восхитился умением Давы использовать ориентацию ради продвижения карьеры
21:30
Общество
Эдгар Райт и Дени Вильнев хотят снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
21:26
Общество
Волк из «Ну, погоди!» откажется от курения и станет моложе в перезапуске
21:23
Экономика
Аналитики «Экономики сегодня» заявили об укреплении рубля на фоне дорогой нефти
21:22
Общество
Депутат Бессараб дала совет оскорбившему память о Победе Моргенштерну
21:17
Происшествия
Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в Набережных Челнах
21:10
Общество
Кафе и спортзалы Крыма частично опустели на фоне введения новых ограничений из-за COVID-19
21:00
Видео
«Точка на карте». Псков
20:59
Армия
19FortyFive: неожиданный военный план Москвы может оставить США без авианосцев
Все новости

Премьер-министры Ливана и Ирака обсудили укрепление двустороннего сотрудничества
Весь мир
Премьер-министры Ливана и Ирака обсудили укрепление двустороннего сотрудничества
Global Look Press  /  Bilal Jawich/XinHua

Бейрут, 25 октября. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми провел встречу со своим ливанским коллегой Наджибом Микати. В составе переговорных групп присутствовали посол Ливана в Ираке Али Хабхаб и министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества, а также региональные и международные проблемы. Аль-Казыми отметил, что надеется на укрепление взаимодействия с Ливаном по направлениям экономики, безопасности и борьбы с терроризмом.

Микати же, в свою очередь, благожелательно высказался о той поддержке, которую Ирак оказывает Ливану в период тяжелейшего экономического кризиса, и выразил надежду на дальнейшее благополучное сотрудничество.

В ходе диалога стороны договорились создать межправительственную комиссию для координации усилий по вышеописанным направлениям. Предполагается, что эту группу возглавят заместители премьер-министров двух стран.

В июле текущего года государства подписали контракт на поставку одного миллиона тонн мазута из Ирака в Ливан. Данное соглашение частично смягчило энергетический кризис в средиземноморской республике, так как данный нефтепродукт используется на тепловых электростанциях. Примечательно, что это не первая подобная сделка. Впрочем, кардинально изменить ситуацию с энергетикой в Ливане подобные поставки не способны.

Расплачивается Бейрут перед Багдадом товарами и услугами. В частности, речь идет о направлении ливанских медиков в Ирак. Они руководят работой медучреждений и обучают местный медицинский персонал, которого критически не хватает нефтеносному государству. Это особенно значимо на фоне эпидемии коронавируса.

Сам же Ливан в настоящее время способен обеспечить поставки электричества для населения лишь несколько часов в сутки из-за ограниченного количества имеющегося топлива, которое приобретается у Ирака и Ирана. В конце октября стало известно, что Бейрут намерен заключить соглашение о закупке газа в Египте и непосредственно электроэнергии в Иордании. В результате ожидается увеличение работы энергосети до десяти часов в сутки к концу 2021 года. В настоящий момент подавляющее большинство ливанских граждан прибегают к использованию частных генераторов.

Наблюдаемый в Ливане острый финансовый кризис спровоцирован прежде всего неустойчивой экономической моделью государства и борьбой властных группировок. Его наглядными проявлениями помимо дефицита топлива выступают недоступность медикаментовбанковских услуг, нехватка продовольствия.

С осени 2019 года свыше 80% ливанцев оказались за чертой бедности. В стране наблюдаются периодические стычки между гражданами, сильные эмиграционные настроения, безработица. Процветают производство и контрабанда наркотиков.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Премьер-министры Ливана и Ирака обсудили укрепление двустороннего сотрудничества
ирак ливан микати аль-казыми
Комментировать