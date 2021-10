Премьер-министры Ливана и Ирака обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

Бейрут, 25 октября. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми провел встречу со своим ливанским коллегой Наджибом Микати. В составе переговорных групп присутствовали посол Ливана в Ираке Али Хабхаб и министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества, а также региональные и международные проблемы. Аль-Казыми отметил, что надеется на укрепление взаимодействия с Ливаном по направлениям экономики, безопасности и борьбы с терроризмом.

PM @MAKadhimi meets Lebanese PM @Najib_Mikati and his accompanying delegation. They discussed ways to enhance cooperation between two countries, and to coordinate bilateral positions regarding the regional and international issues of common interest. pic.twitter.com/duf5CPf8PP