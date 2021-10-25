Премьер-министры Ливана и Ирака обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

Бейрут, 25 октября. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми провел встречу со своим ливанским коллегой Наджибом Микати. В составе переговорных групп присутствовали посол Ливана в Ираке Али Хабхаб и министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества, а также региональные и международные проблемы. Аль-Казыми отметил, что надеется на укрепление взаимодействия с Ливаном по направлениям экономики, безопасности и борьбы с терроризмом.

PM @MAKadhimi meets Lebanese PM @Najib_Mikati and his accompanying delegation. They discussed ways to enhance cooperation between two countries, and to coordinate bilateral positions regarding the regional and international issues of common interest. pic.twitter.com/duf5CPf8PP — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) October 25, 2021

Микати же, в свою очередь, благожелательно высказался о той поддержке, которую Ирак оказывает Ливану в период тяжелейшего экономического кризиса, и выразил надежду на дальнейшее благополучное сотрудничество.

В ходе диалога стороны договорились создать межправительственную комиссию для координации усилий по вышеописанным направлениям. Предполагается, что эту группу возглавят заместители премьер-министров двух стран.

Najib Mikati in Iraq to Discuss Economyhttps://t.co/Rs7D16A7Oy pic.twitter.com/Ee2oCQr6LH — Kataeb.org English (@Kataeb_Eng) October 25, 2021

В июле текущего года государства подписали контракт на поставку одного миллиона тонн мазута из Ирака в Ливан. Данное соглашение частично смягчило энергетический кризис в средиземноморской республике, так как данный нефтепродукт используется на тепловых электростанциях. Примечательно, что это не первая подобная сделка. Впрочем, кардинально изменить ситуацию с энергетикой в Ливане подобные поставки не способны.

Расплачивается Бейрут перед Багдадом товарами и услугами. В частности, речь идет о направлении ливанских медиков в Ирак. Они руководят работой медучреждений и обучают местный медицинский персонал, которого критически не хватает нефтеносному государству. Это особенно значимо на фоне эпидемии коронавируса.

Lebanon to pay Iraq in goods and services for 1 million tonnes of fuel oil a year to ease its power shortage, according to new deal https://t.co/6szCVyNNu1 pic.twitter.com/IIWoiMEmpE — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 24, 2021

Сам же Ливан в настоящее время способен обеспечить поставки электричества для населения лишь несколько часов в сутки из-за ограниченного количества имеющегося топлива, которое приобретается у Ирака и Ирана. В конце октября стало известно, что Бейрут намерен заключить соглашение о закупке газа в Египте и непосредственно электроэнергии в Иордании. В результате ожидается увеличение работы энергосети до десяти часов в сутки к концу 2021 года. В настоящий момент подавляющее большинство ливанских граждан прибегают к использованию частных генераторов.

Наблюдаемый в Ливане острый финансовый кризис спровоцирован прежде всего неустойчивой экономической моделью государства и борьбой властных группировок. Его наглядными проявлениями помимо дефицита топлива выступают недоступность медикаментов, банковских услуг, нехватка продовольствия.

С осени 2019 года свыше 80% ливанцев оказались за чертой бедности. В стране наблюдаются периодические стычки между гражданами, сильные эмиграционные настроения, безработица. Процветают производство и контрабанда наркотиков.