Читатели The Mirror назвали неприемлемыми слова Джонсона о коровах в присутствии детей

Лондон, 25 октября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с детьми позволил себе ряд высказываний, возмутивших общественность, пишет издание The Mirror.

Инцидент произошел в ходе пресс-конференции, на которой присутствовали дети в возрасте от 8 до 12 лет. Премьер затронул тему изменения климата, заявив, что нужно «заставить коров прекратить рыгать», чтобы сократить выброс метана. Также он сказал, то можно было бы «скормить некоторых людей животным» для восстановления равновесия в природе.

Британцев такие заявления привели в ярость, они назвали их неприемлемыми несмотря на то, что пресс-служба премьера попросила не относиться к высказываниям серьезно.

«Вряд ли это шутка, раз она никому не показалась смешной», — написал один из читателей.

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«Он постоянно делает неприемлемые комментарии, их нельзя воспринимать всерьез, даже если затрагивается важная тема», — напомнил другой.

Пользователи Сети иронизируют, что скоро именно Джонсон будет приходить к детям в ночных кошмарах.

«Да им одним можно стаю волков кормить несколько месяцев», — считает юзер.

Ранее Джонсон признался, что думал над сменой имени, чтобы стать Бореем Джонсоном — в честь бога северного ветра и в знак поддержки возобновляемых источников энергии. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.