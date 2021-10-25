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Читатели The Mirror назвали неприемлемыми слова Джонсона о коровах в присутствии детей
Политика
Читатели The Mirror назвали неприемлемыми слова Джонсона о коровах в присутствии детей
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Лондон, 25 октября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с детьми позволил себе ряд высказываний, возмутивших общественность, пишет издание The Mirror.

Инцидент произошел в ходе пресс-конференции, на которой присутствовали дети в возрасте от 8 до 12 лет. Премьер затронул тему изменения климата, заявив, что нужно «заставить коров прекратить рыгать», чтобы сократить выброс метана. Также он сказал, то можно было бы «скормить некоторых людей животным» для восстановления равновесия в природе.

Британцев такие заявления привели в ярость, они назвали их неприемлемыми несмотря на то, что пресс-служба премьера попросила не относиться к высказываниям серьезно.

«Вряд ли это шутка, раз она никому не показалась смешной», — написал один из читателей.

Читатели The Mirror назвали неприемлемыми слова Джонсона о коровах в присутствии детей
pixabay.com /

«Он постоянно делает неприемлемые комментарии, их нельзя воспринимать всерьез, даже если затрагивается важная тема», — напомнил другой.

Пользователи Сети иронизируют, что скоро именно Джонсон будет приходить к детям в ночных кошмарах.

«Да им одним можно стаю волков кормить несколько месяцев», — считает юзер.

Ранее Джонсон признался, что думал над сменой имени, чтобы стать Бореем Джонсоном — в честь бога северного ветра и в знак поддержки возобновляемых источников энергии. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

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дети Борис Джонсон великобритания
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