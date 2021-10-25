Методики преподавания киберспорта начинают внедряться в школах России

Санкт-Петербург, 25 октября. Вице-президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Георгий Зарубин рассказал о развитии киберспорта в школах страны. Он объяснил позитивное влияние игр на социализацию подростков.

После победы российских игроков из команды Team Spirit в чемпионате мира по игре Dota 2 The International-10 к киберспорту обращено пристальное внимание со всех сторон. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» представитель ФКС рассказал о работе с молодым поколением. Зарубин отметил, что плотное взаимодействие со школьниками только начинается, а в вузах оно активно ведется уже несколько лет.

«Мы потихоньку начинаем внедрять методики преподавания киберспорта для старших и средних классов. Для студентов вуза программа уже работает с 2016 года студенческая лига, которая проводится ежегодно», — рассказал гость пресс-центра.

Георгий Зарубин отметил, что, несмотря на все усилия, киберспорт недостаточно задействован в программах по работе с молодым поколением. Он считает, что развитие направления является одним из основных аспектов в государственной молодежной политике.

Специалист подчеркнул, что компьютерные игры благоприятно влияют на социализацию подростка, его гражданскую активность и желание коммуницировать. Согласно статистике, при правильной организации деятельности в киберспорте показатели заметно вырастают.

Ранее Георгий Зарубин в рамках пресс-конференции рассказал, из чего формируется огромный призовой фонд международных соревнований. В этом году победители The International-10 забрали 40 миллионов долларов.