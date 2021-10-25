Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 20:21
20:20
Общество
Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавируса
20:18
Происшествия
Зрителя матча «Зенит» — «Спартак» оштрафовали на 12 тыс. рублей за дебош
20:15
Общество
РЖД запустила поезд по «Серебряному маршруту» из древнерусских городов
20:12
Происшествия
Нижегородской суд арестовал подозреваемого в педофилии воспитателя детского сада
20:10
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах, где произошел взрыв, проживал одинокий пенсионер
20:09
Общество
Депутат Госдумы Тумусов призвал принять закон о производстве медицинских изделий в России
20:07
Происшествия
Пострадавшую девушку извлекли из-под завалов после взрыва газа в Набережных Челнах
20:05
Общество
Эксперт по туризму Романенко объяснил сложности в развитии яхтенного туризма в Крыму
20:04
Общество
Специалисты аргентинского минздрава подтвердили безопасность «Спутника V»
20:04
Политика
Польский политик Пискорский объяснил, почему его страна не покинет Евросоюз
Все новости

Методики преподавания киберспорта начинают внедряться в школах России
Спорт
Методики преподавания киберспорта начинают внедряться в школах России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 октября. Вице-президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Георгий Зарубин рассказал о развитии киберспорта в школах страны. Он объяснил позитивное влияние игр на социализацию подростков.

После победы российских игроков из команды Team Spirit в чемпионате мира по игре Dota 2 The International-10 к киберспорту обращено пристальное внимание со всех сторон. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» представитель ФКС рассказал о работе с молодым поколением. Зарубин отметил, что плотное взаимодействие со школьниками только начинается, а в вузах оно активно ведется уже несколько лет.

«Мы потихоньку начинаем внедрять методики преподавания киберспорта для старших и средних классов. Для студентов вуза программа уже работает с 2016 года студенческая лига, которая проводится ежегодно», — рассказал гость пресс-центра.

Георгий Зарубин отметил, что, несмотря на все усилия, киберспорт недостаточно задействован в программах по работе с молодым поколением. Он считает, что развитие направления является одним из основных аспектов в государственной молодежной политике.

Специалист подчеркнул, что компьютерные игры благоприятно влияют на социализацию подростка, его гражданскую активность и желание коммуницировать. Согласно статистике, при правильной организации деятельности в киберспорте показатели заметно вырастают.

Ранее Георгий Зарубин в рамках пресс-конференции рассказал, из чего формируется огромный призовой фонд международных соревнований. В этом году победители The International-10 забрали 40 миллионов долларов.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Методики преподавания киберспорта начинают внедряться в школах России
патриот молодежь фкс киберспортсмен
Комментировать