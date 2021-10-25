Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 20:22
20:21
Армия
Сенатор Джабаров отреагировал на угрозы Киева направить британские ракеты на Москву
20:20
Общество
Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавируса
20:18
Происшествия
Зрителя матча «Зенит» — «Спартак» оштрафовали на 12 тыс. рублей за дебош
20:15
Общество
РЖД запустила поезд по «Серебряному маршруту» из древнерусских городов
20:12
Происшествия
Нижегородской суд арестовал подозреваемого в педофилии воспитателя детского сада
20:10
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах, где произошел взрыв, проживал одинокий пенсионер
20:09
Общество
Депутат Госдумы Тумусов призвал принять закон о производстве медицинских изделий в России
20:07
Происшествия
Пострадавшую девушку извлекли из-под завалов после взрыва газа в Набережных Челнах
20:05
Общество
Эксперт по туризму Романенко объяснил сложности в развитии яхтенного туризма в Крыму
20:04
Общество
Специалисты аргентинского минздрава подтвердили безопасность «Спутника V»
Все новости

Курс евро в ходе торгов упал ниже 81 рубля

  /   Обновлено: 25 октября 2021 19:51
Экономика
Курс евро в ходе торгов упал ниже 81 рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 октября. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 81 рубля за единицу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18:58.

Европейская валюта потеряла 1,07% и торговалась на уровне 80,9975 рубля. Последний раз она стоила меньше 81 рубля 21 июля 2020 года. Одновременно курс доллара ослабел до 69,7575 рубля — понижение составило 0,82%.

Официальные курсы валют, установленные Банком России на 26 октября, следующие: доллар — 70,13 рубля, евро — 81,74 рубля.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук ранее перечислил шесть факторов, способствующих укреплению российской валюты.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Курс евро в ходе торгов упал ниже 81 рубля
доллар рубль евро курс евро курсы валют биржевые курсы мобиржа
Комментировать