Курс евро в ходе торгов упал ниже 81 рубля

Москва, 25 октября. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 81 рубля за единицу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18:58.

Европейская валюта потеряла 1,07% и торговалась на уровне 80,9975 рубля. Последний раз она стоила меньше 81 рубля 21 июля 2020 года. Одновременно курс доллара ослабел до 69,7575 рубля — понижение составило 0,82%.

Официальные курсы валют, установленные Банком России на 26 октября, следующие: доллар — 70,13 рубля, евро — 81,74 рубля.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук ранее перечислил шесть факторов, способствующих укреплению российской валюты.