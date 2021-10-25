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Китай призвал США раскрыть координаты места инцидента с подлодкой USS Connecticut
Армия
Китай призвал США раскрыть координаты места инцидента с подлодкой USS Connecticut
Global Look Press  /  US Navy

Пекин, 25 октября. Власти Китая требуют от США предоставить точные координаты места в Южно-Китайском море, где недавно произошел инцидент с американской подлодкой USS Connecticut.

Отметим, что 2 октября субмарина американских ВМС столкнулась под водой с неопознанным объектом, в результате чего по меньшей мере 11 членов экипажа пострадали. Сама подлодка получила серьезные повреждения. Китайское издание The Global Times пишет, что официальный Пекин призвал Вашингтон обнародовать данные о точном месте столкновения USS Connecticut.

«Инцидент с АПЛ – вовсе не личное дело одних только американских моряков. Полная информация важна для всего международного сообщества», — говорится в сообщении.

Китайские власти опасаются, что инцидент с USS Connecticut мог привести к утечке радиации. В КНР призвали международное сообщество совместными усилиями добиваться от США правды о причинах ЧП с субмариной.

Ранее телеканал RT со ссылкой на сообщение ВМС США писал, что ядерная силовая установка и отсеки субмарины не получили повреждений. При этом в минобороны Китая считают, что американские власти умышленно затягивали публикацию информации о случившемся.

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