Детский омбудсмен Волынец напомнила о льготах для многодетных семей

Москва, 25 октября. Российские многодетные семьи могут воспользоваться налоговыми льготами. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец напомнила в беседе с корреспондентом «Народных новостей».

В законодательстве предусмотрено несколько способов предоставления льгот для многодетных семей при налогообложении имущества.

«Многодетные семьи, имеющие трех и более детей, по общему правилу имеют право на льготу по налогу на имущество, которая предоставляется в виде налогового вычета. По налогу на имущество на физических лиц предоставляются вычеты в расчете на каждого ребенка в размере 5 квадратных метров площади квартиры или комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка», — объяснила Волынец.

Кроме того, многодетные семьи могут воспользоваться льготой по земельному налогу. При этом надо учитывать, что вычет предоставляется в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка. Омбудсмен также подчеркнула беззаявительный порядок предоставления налоговой льготы и налогового вычета.

Получить социальный налоговый вычет можно и за лекарства, купленные по назначению врача, рассказала адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

Правительство ранее выделило свыше 14,5 млрд рублей на компенсацию платежей по ипотечным кредитам многодетных семей. Они получат по 450 тысяч, уточняет «ФедералПресс».