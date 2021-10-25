По итогам 2020 года Фонд продовольствия «Русь» стал второй некоммерческой организаций в стране по объему передаваемой населению помощи. В пересчете на деньги фонд передал продуктов и других товаров нуждающимся семьям на 1,7 миллиарда рублей. Как рассказала корреспонденту ФАН директор окружного отделения Фонда продовольствия «Русь» по СЗФО Диана Кропотина, чаще всего российские семьи с низким достатком нуждаются в бытовой химии, памперсах и продуктах с длительным сроком хранения — крупах, макаронных изделиях.

По словам Кропотиной, фонд оказывает помощь семьям с доходом ниже прожиточного минимума. В зависимости от ситуации подопечные получают продуктовые наборы 2–3 раза в неделю. При этом состав продуктового набора разный. Единого стандарта нет, поскольку «Русь» является оператором бесплатной гуманитарной помощи — что есть, тем и делится.

«Мы спасаем продукты и передаем их нуждающимся. Это не всегда будет стандартный набор, к которому люди привыкли: сегодня это молочная продукция, завтра — крупы. Но если семья находится под постоянной опекой, в третий день она получит, например, печенье. Мы не храним, не собираем, а раздаем то, что у нас есть. И от семей, которые понимают нашу философию и принцип работы, ни вопросов, ни претензий нет», — пояснила Кропотина.

Однако сотрудники фонда строго следят за тем, чтобы не возникли случаи социального тунеядства. Поскольку нуждающихся всегда больше, чем имеющихся в распоряжении «Руси» ресурсов, приходится тщательно мониторить семьи прежде, чем поставить их на довольствие.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Мы не занимаемся социальным тунеядством. Семья должна подтвердить, что у них доход ниже прожиточного минимума. Даже если этот доход немного превышает прожиточный минимум, но семья находится в сложной ситуации, мы все равно помогаем. Однако в каждом районе у нас есть координаторы, которые лично проверяют семьи: встречаются с ними, мониторят социальные сети. И если семья выезжает на море или какой-то отдых, но при этом просит помощи с проднаборами, она исключается из списка благополучателей. А если мама имеет детей старше трех лет, но почему-то не работает, мы направляем ее в центр занятости», — сказала благотворительница.

При этом Кропотина отметила, что, несмотря на предпринимаемые усилия, часть потребностей семей с низким достатком закрыть удается с трудом. Ведь люди нуждаются не только в продуктах.

«В первую очередь людям не хватает денежных средств на бытовую химию. Она сейчас достаточно дорогостоящая. Семьям с детьми требуются памперсы. На третьем месте по востребованности — продукты, из которых можно продолжительный период что-то готовить: крупы, макаронные изделия, мясо, фрукты-овощи», — перечислила она.

Директор окружного отделения фонда «Русь» также добавила, что, помимо наборов, благополучателям в некоторых случаях выдается карточка на продукты, чтобы подопечные могли приобретать их по мере надобности. Также такая практика распространена и в случае, когда человеку из-за болезни нужна особая пища, например товары для диабетиков.