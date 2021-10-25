Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 21:49
21:40
Шоу-бизнес
Наташа стала наша: ФАН собрал топ-10 звездных иностранцев с паспортом РФ
21:39
Шоу-бизнес
Моргенштерн восхитился умением Давы использовать ориентацию ради продвижения карьеры
21:30
Общество
Эдгар Райт и Дени Вильнев хотят снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
21:26
Общество
Волк из «Ну, погоди!» откажется от курения и станет моложе в перезапуске
21:23
Экономика
Аналитики «Экономики сегодня» заявили об укреплении рубля на фоне дорогой нефти
21:22
Общество
Депутат Бессараб дала совет оскорбившему память о Победе Моргенштерну
21:17
Происшествия
Четыре человека находятся в реанимации после взрыва газа в Набережных Челнах
21:10
Общество
Кафе и спортзалы Крыма частично опустели на фоне введения новых ограничений из-за COVID-19
21:00
Видео
«Точка на карте». Псков
20:59
Армия
19FortyFive: неожиданный военный план Москвы может оставить США без авианосцев
Все новости

Бытовая химия, памперсы, крупы: в чем нуждаются российские семьи с низким достатком
Общество
Бытовая химия, памперсы, крупы: в чем нуждаются российские семьи с низким достатком
ФБА «Экономика сегодня»  / 

По итогам 2020 года Фонд продовольствия «Русь» стал второй некоммерческой организаций в стране по объему передаваемой населению помощи. В пересчете на деньги фонд передал продуктов и других товаров нуждающимся семьям на 1,7 миллиарда рублей. Как рассказала корреспонденту ФАН директор окружного отделения Фонда продовольствия «Русь» по СЗФО Диана Кропотина, чаще всего российские семьи с низким достатком нуждаются в бытовой химии, памперсах и продуктах с длительным сроком хранения — крупах, макаронных изделиях.

По словам Кропотиной, фонд оказывает помощь семьям с доходом ниже прожиточного минимума. В зависимости от ситуации подопечные получают продуктовые наборы 2–3 раза в неделю. При этом состав продуктового набора разный. Единого стандарта нет, поскольку «Русь» является оператором бесплатной гуманитарной помощи — что есть, тем и делится.

«Мы спасаем продукты и передаем их нуждающимся. Это не всегда будет стандартный набор, к которому люди привыкли: сегодня это молочная продукция, завтра — крупы. Но если семья находится под постоянной опекой, в третий день она получит, например, печенье. Мы не храним, не собираем, а раздаем то, что у нас есть. И от семей, которые понимают нашу философию и принцип работы, ни вопросов, ни претензий нет», — пояснила Кропотина.

Однако сотрудники фонда строго следят за тем, чтобы не возникли случаи социального тунеядства. Поскольку нуждающихся всегда больше, чем имеющихся в распоряжении «Руси» ресурсов, приходится тщательно мониторить семьи прежде, чем поставить их на довольствие.

Бытовая химия, памперсы, крупы: в чем нуждаются российские семьи с низким достатком
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Мы не занимаемся социальным тунеядством. Семья должна подтвердить, что у них доход ниже прожиточного минимума. Даже если этот доход немного превышает прожиточный минимум, но семья находится в сложной ситуации, мы все равно помогаем. Однако в каждом районе у нас есть координаторы, которые лично проверяют семьи: встречаются с ними, мониторят социальные сети. И если семья выезжает на море или какой-то отдых, но при этом просит помощи с проднаборами, она исключается из списка благополучателей. А если мама имеет детей старше трех лет, но почему-то не работает, мы направляем ее в центр занятости», — сказала благотворительница.

При этом Кропотина отметила, что, несмотря на предпринимаемые усилия, часть потребностей семей с низким достатком закрыть удается с трудом. Ведь люди нуждаются не только в продуктах.

«В первую очередь людям не хватает денежных средств на бытовую химию. Она сейчас достаточно дорогостоящая. Семьям с детьми требуются памперсы. На третьем месте по востребованности — продукты, из которых можно продолжительный период что-то готовить: крупы, макаронные изделия, мясо, фрукты-овощи», — перечислила она.

Директор окружного отделения фонда «Русь» также добавила, что, помимо наборов, благополучателям в некоторых случаях выдается карточка на продукты, чтобы подопечные могли приобретать их по мере надобности. Также такая практика распространена и в случае, когда человеку из-за болезни нужна особая пища, например товары для диабетиков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Бытовая химия, памперсы, крупы: в чем нуждаются российские семьи с низким достатком
благотворительность продуктовые наборы помощь людям фонд русь кропотина
Комментировать