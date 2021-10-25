Фильм ученицы Сокурова Киры Коваленко выдвинут на «Оскар»

Москва, 25 октября. Фильм ученицы мастерской мэтра кино Александра Сокурова выдвинут на престижную премию «Оскар». Россию будет представлять драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки».

Решение принял новый руководитель российского Оскаровского комитета кинематографист Павел Чухрай, который сменил на этой должности покойного режиссера Владимира Меньшова.

«Мы выбрали фильм «Разжимая кулаки», — приводит ТАССслова председателя комитета.

Российский режиссер Кира Коваленко в 2015 году выпустилась из мастерской Сокурова, которую он набрал в Нальчике. Дебютный полнометражный фильм режиссера «Софичка» был тепло принят кинокритиками и зрителями. Однако по-настоящему известность к кинематографисту пришла вместе с фильмом «Разжимая кулаки».

Ранее стало известно, что лента Коваленко о девушке из Северной Осетии завоевала награду в категории «Особый взгляд» на Каннском фестивале в 2021 году.