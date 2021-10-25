Похудевший на 34 кг лабрадор обрел новый хозяев

Когда щенок превратился в пса весом 88 кг, хозяева решили, что не будут больше содержать своего ленивого и прожорливого питомца. На помощь бедняге пришли волонтеры.

Добровольцы из центра помощи ретриверам не дали усыпить не в меру располневшее животное и забрали его себе на передержку. К новым хозяевам пса готовили основательно. Ежедневные тренировки и строгая диета продолжались долгих восемь месяцев. Новый образ жизни пес воспринял с воодушевлением. Результат — минус 34 кг живого веса. Похорошевший и заметно взбодрившийся, Хаммер, наконец, нашел для себя новую семью.

«В посте была ссылка, что есть «ЛАБРиКО», которые, как приют, занимаются лабрадорами тоже. Мы зашли к ним на страничку, увидели Хаммера, решили, что это наша собачка», — вспоминает новая хозяйка лабрадора Наталья.

В новом доме пес обрел себе и новых друзей. Ему предстояло ужиться с двумя котами и маленьким йоркширским терьером. Особой любовью к нему проник сын хозяйки семейства Арсений.

«Сначала удивился, что он такой большой. Вроде бы на фотографиях и видео был поменьше, казался. А так, большой, добрый, хороший», — радуется новому другу Арсений.

Ранее Хаммер уже был знаком многим пользователям Интернета, когда в Сети прошла информация о большом псе, от которого хотят избавится хозяева из-за его излишнего веса. Наталья рассказывает, что и сейчас, когда она с ним гуляет во дворе, многие узнают животное и радуются, что вся эта история закончилась хорошо. Поклонники лабрадора-тяжеловеса остались и в центре помощи ретриверам, где он обрел свое временное пристанище. Основатель приюта Екатерина Гаева призналась, что сотрудники скучают по питомцу.