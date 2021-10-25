Похудевший на 34 кг лабрадор обрел новый хозяев

Когда щенок превратился в пса весом 88 кг, хозяева решили, что не будут больше содержать своего ленивого и прожорливого питомца. На помощь бедняге пришли волонтеры.
Добровольцы из центра помощи ретриверам не дали усыпить не в меру располневшее животное и забрали его себе на передержку. К новым хозяевам пса готовили основательно. Ежедневные тренировки и строгая диета продолжались долгих восемь месяцев. Новый образ жизни пес воспринял с воодушевлением. Результат — минус 34 кг живого веса. Похорошевший и заметно взбодрившийся, Хаммер, наконец, нашел для себя новую семью.
«В посте была ссылка, что есть «ЛАБРиКО», которые, как приют, занимаются лабрадорами тоже. Мы зашли к ним на страничку, увидели Хаммера, решили, что это наша собачка», — вспоминает новая хозяйка лабрадора Наталья.
В новом доме пес обрел себе и новых друзей. Ему предстояло ужиться с двумя котами и маленьким йоркширским терьером. Особой любовью к нему проник сын хозяйки семейства Арсений.
«Сначала удивился, что он такой большой. Вроде бы на фотографиях и видео был поменьше, казался. А так, большой, добрый, хороший», — радуется новому другу Арсений.
Ранее Хаммер уже был знаком многим пользователям Интернета, когда в Сети прошла информация о большом псе, от которого хотят избавится хозяева из-за его излишнего веса. Наталья рассказывает, что и сейчас, когда она с ним гуляет во дворе, многие узнают животное и радуются, что вся эта история закончилась хорошо. Поклонники лабрадора-тяжеловеса остались и в центре помощи ретриверам, где он обрел свое временное пристанище. Основатель приюта Екатерина Гаева призналась, что сотрудники скучают по питомцу.
«Чувства, конечно, были двоякие. С одной стороны, мы к нему привыкли. Собака была у нас очень долго. Он жил у Юли, она рассматривала его как свою вторую собаку. То есть уже планы строила, исходя из того, что собак две. Но наша деятельность подразумевает то, что все собаки, которые могут найти дом, должны уезжать в свои дома», — поделилась Екатерина.