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Представитель ЛНР Мирошник обвинил Украину в имитации выполнения Минских соглашений
Политика
Представитель ЛНР Мирошник обвинил Украину в имитации выполнения Минских соглашений
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Луганск, 25 октября. Украине необходимо продление закона об особом статусе Донбасса лишь для имитации выполнения Минских соглашений, считает представитель ЛНР в политической подгруппе по урегулированию ситуации в регионе Родион Мирошник.

По его словам, Киев уже в пятый раз собирается продлить действие закона, хотя об этом просить никто не намерен.

«Пролонгация закона об особом статусе нужна Киеву исключительно для имитации исполнения "Минска-2" и к реальному урегулированию отношения не имеет», — подчеркнул Мирошник.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, что власти страны ожидают тяжелые пара месяцев, поскольку Верховная рада подходит к вопросу о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Депутаты собираются продлить его в декабре ввиду отсутствия подвижек в минском и «нормандском» форматах по урегулированию ситуации.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочим визитом. Он посетил позиции военнослужащих в зоне военной операции.

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