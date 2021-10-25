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Мишустин выступил за разработку новых мер по стабилизации продуктовых цен
Экономика
Мишустин выступил за разработку новых мер по стабилизации продуктовых цен
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 октября. Председатель Правительства России Михаил Мишустин выступил с предложением разработать новые меры поддержки агропромышленного комплекса (АПК) и стабилизации цен на продукты в магазинах.

Для регулирования процессов властями принят ряд решений, отметил глава кабмина, выступая на стратегической сессии, посвященной ценовой конъюнктуре мировых рынков и мерам по ограничению ее влияния на внутренние цены. Речь идет, в частности, о субсидиях на вовлечение в оборот земель под овощеводство, средствах на расширение производства, техническое переоснащение хранилищ, а также льготах на логистику.

«Рост цен сейчас сдерживают инструменты, которые были сформированы правительством, в первую очередь, демпферные механизмы. Но сейчас нам надо детально обсудить эти меры, подумать над тем, какие еще шаги можно и нужно сделать для поддержки наших производителей и стабилизации цен на продовольствие», — добавил премьер-министр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что ситуация с ценами вызвана международной конъюнктурой и инфляционными процессами. Кабмин, по его словам, уже наладил действующие механизмы по мониторингу ситуации.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ отмечал, что на подорожание товаров во многом влияют производственные издержки (например, расходы на удобрения и электроэнергию). Такая ситуация наблюдается по всему миру, приводит его слова «ФедералПресс».

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мишустин кабмин рф цены на продукты ценообразование
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