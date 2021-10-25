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Депутат Госдумы Тумусов призвал принять закон о производстве медицинских изделий в России
Общество
Депутат Госдумы Тумусов призвал принять закон о производстве медицинских изделий в России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

В нашей стране необходимо принять закон о производстве и обеспечении населения медицинскими изделиями. Таким мнением поделился в беседе с ФАН член комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов.

Ранее стало известно, что за время пандемии на территорию США под видом качественного товара были ввезены десятки миллионов использованных пар медицинских перчаток.

«Если в Америке такое раскопали, значит, есть бреши в определенных системах, которые позволяют недобросовестным людям поставлять некачественную продукцию. Надеюсь, что у нас подобного не случалось, но, думаю, проверить поставки медицинских изделий и препаратов не было бы лишним», — сказал депутат.

Федот Тумусов также поделился своим мнением об обеспеченности наших граждан средствами индивидуальной защиты.

«Когда полтора года назад началась пандемия, всего не хватало, начиная с масок и заканчивая перчатками. В нормальных магазинах теперь на входе дают маски, перчатки. При желании все можно купить. Теперь даже сами производим. По сравнению с тем, что было, ситуация кардинальным образом изменилась по части обеспеченности средствами индивидуальной защиты. Это не только маски и перчатки, но и антисептики», — отметил собеседник ФАН.

Депутат Тумусов призвал принять закон о производстве медицинских изделий в России
Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

В завершение он добавил, что, по его мнению, нашей стране стоит развивать данную отрасль.

«Все необходимые законы относительно контроля, начиная от лекарственных средств и заканчивая другими товарами, имеются. В то же время можно было бы подготовить проект закона о производстве и обеспечении населения медицинскими изделиями. Такого закона нет у нас в стране. Его можно было бы сделать. Нужно развивать собственное производство, обеспечивать страну качественным медицинским оборудованием. Я делал соответствующие депутатские запросы в адрес правительства», — подытожил народный избранник.

Ранее врач Андрей Поздняков объяснил важность ношения детьми масок в общественных местах. Отмечается, что рост заболеваемости зафиксирован не только среди взрослых, но и среди малышей.

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федот тумусов маски перчатки
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