Банги, 25 октября. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра опроверг фейки западных СМИ о присутствии в стране сотрудников российских ЧВК.
«Мы не подписывали контракт с частными компаниями, у нас есть договоренность с Россией. Мы действуем в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, которое очень понятно», — сообщил политик.
Дондра уточнил, что в республике находятся только отечественные инструкторы, военнослужащие из Руанды и сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Глава правительства подчеркнул, что все присутствующие в стране иностранные контингенты, действующие на основании двусторонних соглашений, находятся на территории ЦАР с разрешения Совета Безопасности ООН.
Ранее премьер-министр призвал коллег к ответственному подходу в выполнении программы, разработанной президентом Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадера.
Журналисты Le Potentiel Centrafricain высоко оценили деятельность политика, отметив его способности в управлении государством:
«Дондра имеет необходимые качества для прогрессивного чиновника: усидчивость, пунктуальность, высокую компетентность, строгость и нацеленность на результат. Именно его работу отметил глава республики и назначил на столь высокий пост. Он на своем месте, и вряд ли кто-то сможет с этим поспорить».