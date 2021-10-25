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Премьер ЦАР напомнил о законных основаниях пребывания российских инструкторов в стране
Весь мир
Премьер ЦАР напомнил о законных основаниях пребывания российских инструкторов в стране
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 25 октября. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра опроверг фейки западных СМИ о присутствии в стране сотрудников российских ЧВК.

«Мы не подписывали контракт с частными компаниями, у нас есть договоренность с Россией. Мы действуем в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве, которое очень понятно», — сообщил политик.

Дондра уточнил, что в республике находятся только отечественные инструкторы, военнослужащие из Руанды и сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Глава правительства подчеркнул, что все присутствующие в стране иностранные контингенты, действующие на основании двусторонних соглашений, находятся на территории ЦАР с разрешения Совета Безопасности ООН.

Премьер ЦАР напомнил о законных основаниях пребывания российских инструкторов в стране
un.org / Джейси Макилвейн / ООН

Ранее премьер-министр призвал коллег к ответственному подходу в выполнении программы, разработанной президентом Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадера.

Журналисты Le Potentiel Centrafricain высоко оценили деятельность политика, отметив его способности в управлении государством:

«Дондра имеет необходимые качества для прогрессивного чиновника: усидчивость, пунктуальность, высокую компетентность, строгость и нацеленность на результат. Именно его работу отметил глава республики и назначил на столь высокий пост. Он на своем месте, и вряд ли кто-то сможет с этим поспорить».

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