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Иностранных туристов не пустят в музеи и театры Петербурга по QR-кодам
Общество
Иностранных туристов не пустят в музеи и театры Петербурга по QR-кодам
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 октября. Туристы из разных стран не смогут посещать театры и музеи в Санкт-Петербурге в период нерабочих дней, а также после, когда доступ в них будет производиться по системе QR-кодов.

Соответствующее заявление сделал вице-губернатор Борис Пиотровский на состоявшейся в понедельник видеоконференции. Там обсуждались вопросы функционирования организаций города в период распространения COVID-19. Кроме того, иностранные туристы не смогут посетить театры и музеи даже по отрицательному результату ПЦР-теста.

«С 30 октября основанием для посещения музеев и театров являются QR-коды, в настоящее время мы не рассматриваем ПЦР-тест как дополнительную возможность посещения музеев и театров», — сообщил Пиотровский.

Глава городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов напомнил, что при желании иностранные граждане могут оформить аккаунт на портале госуслуг при наличии СНИЛСа. Они также могут пройти процедуру вакцинации платной основе препаратом «Спутник Лайт».

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