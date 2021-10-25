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Китайское издание Sohu назвало убыточными для США «кремниевые санкции» против России
Политика
Китайское издание Sohu назвало убыточными для США «кремниевые санкции» против России
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / JanBaby / PublicDomainPictures

Пекин, 25 октября. Введение санкций в отношении российского рынка микроэлектроники больно ударит по самим США, считают китайские аналитики издания Sohu.

Эксперты уверены, что США готовят новый удар против России в виде «кремниевых санкций», но они обернутся неприятным эффектом для Вашингтона, пишет «ПолитРоссия». РФ крайне уязвима в сегменте микроэлектроники, так как сейчас производит большую часть импортируемых микросхем по патентам американских компаний. На это планируют надавить США, но все не так просто, как кажется.

Раньше СССР был одним из флагманов мировой микроэлектроники, но затем США удалось вырваться вперед. Теперь Россия покупает чипы у других стран, в том числе у Соединенных Штатов. В теории Вашингтон может попытаться ограничить ввоз продукции в РФ. Но в результате такие санкции обернутся провалом для самих США, так как их ждут многомиллиардные убытки. Эксперты назвали глупым возможный запрет на торговлю чипами с Москвой, так как рынок страны является очень большим.

«Разве США не разрабатывают передовые технологии, чтобы зарабатывать на них деньги? Чипы производятся для продажи, а не для того, чтобы пылиться на складах. Именно поэтому американцы не будут запрещать их ввоз в РФ», — пишут аналитики.

В результате если США попытаются ударить по микроэлектронике РФ, то пользы для себя они не извлекут, а в итоге санкции бумерангом ударят по их же компаниям, заключили авторы.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не очень хорошо чувствует себя на рынке коммерческих запусков из-за американских ограничений. Он добавил, что Москва теряет большое число заказов на свободном рынке.

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санкции сша sohu
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