Захарова: «сдерживание» России по-прежнему остается основной целью НАТО

Москва, 25 октября. Североатлантический альянс по-прежнему нацелен исключительно на «сдерживание» России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, прошедшее 21-22 октября заседание НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе подтвердило, что эта организация спустя 70 лет считает основным своим оппонентом Россию.

«Провально завершив свою эпоху "больших операций", Альянс снова, как и во времена холодной войны, затачивает свои потенциалы под противостояние "противнику на Востоке"», — сказано в сообщении.

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. При этом в Кремле подчеркнули, что Альянс воспринимает Россию как своего противника, передает RT.