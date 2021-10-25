Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 20:21
20:20
Общество
Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавируса
20:18
Происшествия
Зрителя матча «Зенит» — «Спартак» оштрафовали на 12 тыс. рублей за дебош
20:15
Общество
РЖД запустила поезд по «Серебряному маршруту» из древнерусских городов
20:12
Происшествия
Нижегородской суд арестовал подозреваемого в педофилии воспитателя детского сада
20:10
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах, где произошел взрыв, проживал одинокий пенсионер
20:09
Общество
Депутат Госдумы Тумусов призвал принять закон о производстве медицинских изделий в России
20:07
Происшествия
Пострадавшую девушку извлекли из-под завалов после взрыва газа в Набережных Челнах
20:05
Общество
Эксперт по туризму Романенко объяснил сложности в развитии яхтенного туризма в Крыму
20:04
Общество
Специалисты аргентинского минздрава подтвердили безопасность «Спутника V»
20:04
Политика
Польский политик Пискорский объяснил, почему его страна не покинет Евросоюз
Все новости

Захарова: «сдерживание» России по-прежнему остается основной целью НАТО
Политика
Захарова: «сдерживание» России по-прежнему остается основной целью НАТО
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 25 октября. Североатлантический альянс по-прежнему нацелен исключительно на «сдерживание» России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, прошедшее 21-22 октября заседание НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе подтвердило, что эта организация спустя 70 лет считает основным своим оппонентом Россию.

«Провально завершив свою эпоху "больших операций", Альянс снова, как и во времена холодной войны, затачивает свои потенциалы под противостояние "противнику на Востоке"», — сказано в сообщении.

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. При этом в Кремле подчеркнули, что Альянс воспринимает Россию как своего противника, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова: «сдерживание» России по-прежнему остается основной целью НАТО
нато холодная война мид россии
Комментировать