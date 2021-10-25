Певец Влад Соколовский готов пожертвовать своим кабинетом ради будущего ребенка

Москва, 25 октября. Экс-участник «Фабрики звезд» и дуэта «БиС» Влад Соколовский на своей странице в Instagram неожиданно признался, что его девушка Ангелина Суркова ждет малыша. Для певца новость стала неожиданной. Он признался, что такие эмоции черпать больше негде, пишет Teleprogramma.pro. Для Соколовского это уже второй ребенок. Его старшую дочь зовут Мия, она родилась в первом браке с певицей Ритой Дакотой.

«С Мией у меня самые теплые отношения. Невероятная взаимная нежность и любовь. Когда Мия со мной в одном городе, то видимся очень часто», — рассказывает Влад.

Исполнитель признается, что имени будущему малышу они со своей девушкой пока не придумали. Пол наследника также еще неизвестен.

«Мы просто ждем своего ребенка и не загадываем», — подчеркнул Соколовский.

При этом певец уже готов идти на жертвы ради будущего малыша.

«Чувствую, что творческая комната скоро перерастет в детскую», — признался он в интервью.

Ранее девушка певца прокомментировала новость о своей беременности в Instagram.

«Скоро в нашей семье пополнение. Подарить этому миру еще одну жизнь от любимого мужчины — счастье. Влад, благодарю за твою силу. Рядышком я раскрываюсь еще ярче», — написала Ангелина.

Стоит напомнить, что развод Риты Дакоты и Влада Соколовского обернулся большим скандалом. Они познакомились на проекте «Фабрика звезд — 7», после чего у артистов завязался роман. Только в 2015 году они сыграли пышную свадьбу, через год появилась Мия, а в 2018 — пара разошлась. Рита утверждала, что причиной этого стали многочисленные измены супруга с разными девушками из их общего окружения. Впоследствии выяснилось, что Соколовский изменял жене даже во время ее беременности.

Ранее Влад Соколовский рассказал, что помогло его прадеду выжить на войне.