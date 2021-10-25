Физики лаборатории Кавендиша приблизились к доказательству существования новой силы

Женева, 25 октября. Исследователям из лаборатории Кавендиша в Великобритании удалось приблизиться к доказательству существования новой силы в природе.

Специалисты проводили эксперименты на Большом адронном коллайдере CERN с помощью детектора LHCb. Стандартная модель физики оказалась не способна объяснить результаты опытов. Это заставило научное сообщество допустить возможность существования новой силы в природе. В прошлый раз подобные исследования проводили в марте 2020 года.

«Получение нами тех же результатов, что были у наших коллег в марте увеличивает шансы того, что мы вплотную подошли к открытию чего-то по-настоящему нового», — рассказал ученый Гарри Клифф из лаборатории Кавендиша.

Специалисты с помощью коллайдера проанализировали процесс распада бьюти-кварков на электроны и мюоны. Результаты показали, что частицы распадаются на электроны в 30% чаще, чем на мюоны. Однако по стандартной модели физики, во время процесса должно образовываться одинаковое количество частиц.

Российский физик Николай Петров ранее рассмотрел генерацию молниями рентгеновского и гамма-излучения. Он заявил, что разряды можно сравнить с синхротронами.