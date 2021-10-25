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Минобороны РФ направило дополнительный медотряд в Тульскую область для борьбы с COVID-19
Армия
Минобороны РФ направило дополнительный медотряд в Тульскую область для борьбы с COVID-19
vk.com  /  Минобороны России

Тула, 25 октября. Минобороны РФ по решению главы военного ведомства Сергея Шойгу вновь направило специалистов медицинской службы ВС РФ в Тульскую область для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным оборонного ведомства, в Тулу дополнительно направлены 35 специалистов из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного военного округа (ЗВО). В состав врачебно-сестринских бригад входят военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с COVID-19, а также пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

«В настоящее время в региональных лечебных учреждениях уже находится 30 военных медиков», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные врачи, которые оказывали помощь на войнах, были удостоены специальной медицинской премии «Призвание». Награды также были вручены специалистам медотряда спецназначения за выполнение задач в Сирии, передает RT.

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