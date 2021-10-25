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Кремль: Путин изложил Джонсону подход РФ к урегулированию конфликта в Донбассе
Политика
Кремль: Путин изложил Джонсону подход РФ к урегулированию конфликта в Донбассе
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин изложил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону подход Москвы к урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщил Кремль.

В Администрации президента РФ раскрыли детали телефонной беседы Путина и Джонсона. Политики созвонились 25 октября.

«Владимир Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении минских договоренностей», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане. Джонсон заявил, что признание «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Лондоном возможно только при условии уважения прав человека со стороны представителей движения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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