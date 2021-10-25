Депутат Швыткин: агрессивные действия НАТО в отношении России могут привести к катастрофе

, 25 октября. Запад сам предпринимает деструктивные шаги в отношении налаживания диалога с Россией, таким образом еще больше углубляя пропасть, которая существует между странами. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ Юрий Швыткин.

На прошлой неделе прошла встреча министров обороны стран НАТО. В ходе мероприятия обсуждался план по отражению «возможных атак» со стороны России. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация будет реализовывать целый комплекс военных мер в ответ на якобы «растущую угрозу со стороны Москвы». Кроме этого, глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала НАТО показать России готовность блока применить оружие.

Депутат Швыткин отметил в действиях западных представителей политику двойных стандартов. Россию призывают к диалогу, но при этом полностью обрубают связь для осуществления этого диалога, уточнил политик.

«Здесь прослеживается у стран блока НАТО политика двойных стандартов. Как раз говоря о необходимости выстраивания отношений, они предпринимают совершенно другие шаги. На мой взгляд, России не надо реагировать ни на какие подобные заявления, пока не будет реальных шагов со стороны блока», — цитирует Швыткина iReactor.

Депутат призвал страны НАТО к более ответственному подходу, так как агрессивные действия со стороны Альянса могут привести к катастрофе для всего мира.

Сегодня Запад заявляет о выстраивании отношений с Россией, однако сам же при этом предпринимает деструктивные шаги в этом направлении. Таким образом блок еще больше углубляет пропасть, которая существует между странами, констатировал Швыткин.

Ранее политолог Евгений Сатановский отреагировал на угрозы главы немецкого минобороны. Эксперт напомнил, что РФ с помощью своего современного оружия «может стереть с лица земли» Германию, если Берлин захочет применить силу против Москвы.