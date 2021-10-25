Врачи выписали Сергея Безрукова из больницы после лечения COVID-19

Москва, 25 октября. Актер Сергей Безруков вернулся домой из больницы после лечения коронавируса. Народный артист поблагодарил медиков и рассказал о планах на выздоровление.

Народный артист России Сергей Безруков выписался из больницы, теперь ему предстоит завершить реабилитацию. Актер был госпитализирован в клинику с симптомами коронавируса, заболевание протекало в легкой форме.

Безруков обратился к поклонникам после выписки в Instagram. Актер выразил слова благодарности медикам и сообщил, что его здоровье в полном порядке.

«Все хорошо, дорогие мои! Выписали! Спасибо врачам! Берегите себя и своих близких! До встречи в театре!» — поделился артист.

Безрукову предстоит пройти реабилитацию в домашних условиях. По словам актера, он планирует снизить нагрузки на время восстановления. Новость о выписке Безрукова воодушевила поклонников. Многие фолловеры выразили поддержку актеру и пожелали крепкого здоровья.

Артист пройдет восстановление в кругу семьи. Кроме того, судя по сообщению, Безруков уже готовится вернуться в театр. Этой осенью актер признался, что рад возможности выступать перед зрителями.